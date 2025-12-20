  1. Privatkunden
«Wir sind zutiefst traurig» Zug rast in Elefantenherde in Indien – mindestens sieben Tiere sterben

dpa

20.12.2025 - 14:53

Ein Bagger hebt eine Grube aus, um den Kadaver eines Elefanten zu begraben, der bei der Kollision mit einem Zug ums Leben kam.
Ein Bagger hebt eine Grube aus, um den Kadaver eines Elefanten zu begraben, der bei der Kollision mit einem Zug ums Leben kam.
dpa

Ein Expresszug entgleist, sieben Elefanten sterben – die Herde war riesig. Der Regierungschef des Bundesstaats Assam spricht von einem «tief verstörenden Unfall».

,

DPA, Redaktion blue News

20.12.2025, 14:53

20.12.2025, 14:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei der Kollision mit einem Zug sind in Indien mindestens sieben wildlebende Elefanten gestorben.
  • Durch die Wucht des Aufpralls entgleiste der Zug, von den Insassen wurde jedoch niemand verletzt.
  • Die Herde bestand Medienberichten zufolge aus etwa 100 Tieren, die die Gleise überqueren wollten.
Mehr anzeigen

Mindestens sieben wildlebende Elefanten sind bei der Kollision mit einem Expresszug im Osten Indiens ums Leben gekommen. «Wir sind zutiefst traurig über den Tod von sieben Elefanten – drei ausgewachsene Tiere und vier Kälber – bei einer tragischen Zugkollision», schrieb der Regierungschef des Bundesstaats Assam, Himanta Biswa Sarma, auf X.

Bei dem Unfall in der Nacht zum Samstag wurde ein weiteres Kalb aus der Herde verletzt, wie der Sender NDTV und andere indische Medien berichteten.

100 Elefanten wollten Gleise überqueren

Den Berichten zufolge hatte der Lokführer die Notbremse betätigt, als er eine Herde Elefanten an der Strecke erblickt habe. Einige Tiere seien jedoch auf der Strecke vom Zug erfasst worden. Durch die Wucht des Aufpralls entgleiste demnach der Zug, von den Insassen wurde jedoch niemand verletzt.

Die Herde habe aus etwa 100 Tieren bestanden, die die Gleise überqueren wollten, hiess es. Der Zug war von Assam in Richtung der Hauptstadt Neu-Delhi im Norden des Landes unterwegs.

Arbeiter reparieren das beschädigte Gleis.
Arbeiter reparieren das beschädigte Gleis.
AP Photo/Anupam Nath/Keystone

Regierungschef ordnet Untersuchung an

Sarma ordnete eine Untersuchung des «tief verstörenden Unfalls» an. Es sollten Schritte unternommen werden, um die Wildtierkorridore von Assam sicherer zu machen. Nach Angaben des Forstamts Assam wurden bei einer Studie im vergangenen Jahr 5828 wildlebende Elefanten gezählt. Die Studie habe eine stabile und gesunde Population im ganzen Bundesstaat gezeigt, hiess es. 

In Indien kommt es immer wieder zu Zusammenstössen zwischen Zügen und Elefanten. Im August habe das Umweltministerium das Parlament davon informiert, dass in den vergangenen fünf Jahren mindestens 79 Elefanten infolge solcher Unfälle gestorben seien, berichtete NDTV.

