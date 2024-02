Sieben Verletzte nach Unfall beim Fasnachtsumzug

Beim Fasnachtsumzug in Schwellbrunn AR sind am Sonntagnachmittag sieben Personen verletzt worden. Symbolbild: Keystone

Am Fasnachtsumzug in Schwellbrunn AR hat es am Sonntagnachmittag einen schweren Unfall zwischen zwei Umzugsfahrzeugen gegeben. Dabei wurden laut Polizei sieben Personen verletzt, zwei davon schwer. Die Verunfallten wurden in Spitalpflege gebracht.

Zu dem Auffahrunfall zwischen den zwei Wagen kam es am Sonntag kurz vor 14.00 Uhr im Zentrum des Dorfes. Der Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden, Anton Sonderegger, bestätigte auf Anfrage einen entsprechenden Bericht von «20 Minuten». Die genauen Gründe des Unfalls werden derzeit abgeklärt.

Unter den Verletzten befinden sich, wie Sonderegger der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte, keine Kinder. Der Umzug sei nach dem Unfall abgebrochen worden und das ganze Dorf sei tief betroffen von dem Unfall. Ein Care-Team sei vor Ort.

cz, sda