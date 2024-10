E-Bike-Fahrer von Anhängerzug überrollt und getötet

Nach Polizeiangaben starb der Mann trotz Reanimationsmassnahmen noch am Unfallort. Symbolbild: sda

Ein E-Bike-Fahrer ist am Freitagnachmittag in Siselen BE von einem entgegenkommenden landwirtschaftlichen Anhängerzug erfasst und überrollt worden. Nach Polizeiangaben starb der Mann trotz Reanimationsmassnahmen noch am Unfallort.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein E-Bike-Fahrer ist am Freitagnachmittag in Siselen BE von einem entgegenkommenden landwirtschaftlichen Anhängerzug erfasst worden.

Er wurde von dem Hänger überrollt und dabei tödlich verletzt.

Die Unfallursache war am Abend ungeklärt. Mehr anzeigen

Die Unfallursache war am Abend ungeklärt. Die regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland leitete eine Ermittlung ein, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Den Angaben zufolge kam der Zweiradfahrer von Finsterhennen her, als ihn der Anhängerzug erfasste.

Das Opfer war am Abend nicht identifiziert, es bestanden aber Hinweise auf seine Identität. Neben den Rettungskräften stand das Care-Team der Kantonspolizei im Einsatz. Der Rübenweg in Siselen war für mehrere Stunden gesperrt.

sda