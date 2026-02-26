Skifahrer steckt kopfüber im Tiefschnee fest – dann wird er zufällig entdeckt

Aus lebensbedrohlicher Lage gerettet: Skifahrer steckt kopfüber in Tiefschnee fest - Retter warnen vor Solo-Fahrten Neuschnee, schlechte Sicht – und plötzlich ragen zwei Skis aus dem Tiefschnee. Darunter steckt ein Mann kopfüber verschüttet, ohne Luft – zwei Wintersportler graben ihn in letzter Sekunde frei. 26.02.2026

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Skigebiet Palisades Tahoe in Kalifornien haben zwei Skifahrer einen Mann aus lebensbedrohlicher Lage gerettet.

Er steckte kopfüber im Tiefschnee fest, nur seine Ski ragten aus den Schneemassen.

Der Schneesportler konnte sich nicht mehr selbstständig befreien und hätte ersticken können. Mehr anzeigen

Bei schlechten Sichtverhältnissen entdeckten zwei Skifahrer an einem anspruchsvollen Hang im Skigebiet Palisades Tahoe zufällig Skis, die aus dem Tiefschnee ragten. Ein Mann steckte kopfüber unter rund 1,2 Metern Schnee. Die Helfer legten seinen Kopf frei, sodass er wieder atmen konnte, und befreiten ihn aus seiner misslichen Lage.

Die Retter appellieren, nie unbegleitet abseits der Piste Ski zu fahren. Gerade bei grossen Neuschneemengen könne man auch ohne Lawine im Schnee versinken. In der Region kam es in den letzten Wochen zu mehreren tödlichen Skiunfällen.

