Retter warnen vor Solo-Fahrten Skifahrer steckt kopfüber im Tiefschnee fest – dann wird er zufällig entdeckt

Fabienne Berner

26.2.2026

Aus lebensbedrohlicher Lage gerettet: Skifahrer steckt kopfüber in Tiefschnee fest - Retter warnen vor Solo-Fahrten

Aus lebensbedrohlicher Lage gerettet: Skifahrer steckt kopfüber in Tiefschnee fest - Retter warnen vor Solo-Fahrten

Neuschnee, schlechte Sicht – und plötzlich ragen zwei Skis aus dem Tiefschnee. Darunter steckt ein Mann kopfüber verschüttet, ohne Luft – zwei Wintersportler graben ihn in letzter Sekunde frei.

26.02.2026

Neuschnee, schlechte Sicht – und plötzlich tauchen zwei Ski auf, die aus dem Tiefschnee ragen. Darunter steckt ein Mann kopfüber verschüttet, ohne Luft – zwei Wintersportler graben ihn in letzter Sekunde frei.

Fabienne Berner

26.02.2026, 16:02

26.02.2026, 16:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Skigebiet Palisades Tahoe in Kalifornien haben zwei Skifahrer einen Mann aus lebensbedrohlicher Lage gerettet.
  • Er steckte kopfüber im Tiefschnee fest, nur seine Ski ragten aus den Schneemassen.
  • Der Schneesportler konnte sich nicht mehr selbstständig befreien und hätte ersticken können.
Mehr anzeigen

Bei schlechten Sichtverhältnissen entdeckten zwei Skifahrer an einem anspruchsvollen Hang im Skigebiet Palisades Tahoe zufällig Skis, die aus dem Tiefschnee ragten. Ein Mann steckte kopfüber unter rund 1,2 Metern Schnee. Die Helfer legten seinen Kopf frei, sodass er wieder atmen konnte, und befreiten ihn aus seiner misslichen Lage.

Die Retter appellieren, nie unbegleitet abseits der Piste Ski zu fahren. Gerade bei grossen Neuschneemengen könne man auch ohne Lawine im Schnee versinken. In der Region kam es in den letzten Wochen zu mehreren tödlichen Skiunfällen.

Mehr zum Thema

Was tun, wenn dich eine Lawine erwischt

Was tun, wenn dich eine Lawine erwischt

Abseits der Piste droht erhöhte Lawinengefahr. Wenn der Hang ins Rutschen gerät, können Sekunden über Leben und Tod entscheiden. In unserem Video zeigen wir, die wichtigsten Verhaltenstipps.

17.02.2026

