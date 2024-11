In Neapel eskaliert die Jugendgewalt – Bürger geschockt

Menschen stehen versammelt vor der Vela Celeste, einer Siedlung im Stadtteil Scampia in Neapel. Bild: Salvatore Laporta/Kontrolab/IPA via ZUMA Press/dpa

In Neapel eskaliert die Gewalt unter Jugendlichen, was die Stadt in eine Krise stürzt. Die jüngsten Vorfälle haben die Zivilgesellschaft alarmiert und Forderungen nach staatlichen Massnahmen laut werden lassen.

In einem Vorort von Neapel begann ein Streit um einen teuren Schuh, der in einer Tragödie endete. Ein Teenager trat einem anderen auf dessen 500-Euro-Schuh, was zu einem Handgemenge führte. Der 19-jährige Santo R., der versuchte zu schlichten, wurde dabei tödlich getroffen. Der mutmassliche Täter, ein 17-Jähriger, der erst kürzlich aus dem Jugendgefängnis entlassen wurde, floh und traf sich später mit Freunden, als wäre nichts geschehen.

Eine Welle der Gewalt

Innerhalb von nur 17 Tagen wurden in Neapel und Umgebung drei Teenager erschossen. Neben Santo R. fielen auch der 15-jährige Emanuele T. und der 18-jährige Arcangelo C. der Gewalt zum Opfer. Die Täter sind ebenfalls Jugendliche, was die Gesellschaft schockiert und hilflos zurücklässt. Die Brutalität der Taten, bei denen nun vermehrt Schusswaffen zum Einsatz kommen, ist beunruhigend.

Neapel kämpft seit langem mit einem schlechten Ruf aufgrund von Gewalt und Kriminalität. Besonders in den Randbezirken wie Scampia und Secondigliano, die für mafiöse Aktivitäten bekannt sind, ist die Gefahr gross. Die Verfügbarkeit von Waffen, die leicht in diesen Vierteln oder sogar online zu erwerben sind, verschärft die Situation.

Die Rolle der Camorra

Oft sind die Tötungen mit der neapolitanischen Mafia, der Camorra, verbunden. Diese rekrutiert zunehmend junge Männer für ihre kriminellen Machenschaften. Der Schriftsteller Roberto Saviano hebt hervor, dass diese Jugendlichen oft gewaltbereiter und skrupelloser sind als ältere Mitglieder. Doch bei den jüngsten Vorfällen gibt es keine Hinweise auf mafiöse Verbindungen, sondern es handelt sich um persönliche Konflikte.

Perspektivlosigkeit und soziale Probleme

Die hohe Arbeitslosigkeit und Schwarzarbeit in Neapel tragen zur Perspektivlosigkeit der Jugendlichen bei. Viele verlassen die Schule ohne Abschluss, was die Situation weiter verschärft. Die Tante von Santo R. kritisiert die Abwesenheit staatlicher Unterstützung und fordert mehr Hoffnung und Perspektiven für die Jugend.

Staatliche Reaktionen und Forderungen

Nach den tödlichen Vorfällen besuchte Italiens Innenminister Matteo Piantedosi Neapel und kündigte Massnahmen gegen die Jugendgewalt an, darunter mehr Polizeipräsenz und Überwachung. Doch viele Bürger zweifeln an der Wirksamkeit dieser Schritte. Die Tante von Santo R. fordert ein Umdenken und betont die Notwendigkeit, Jugendlichen Werte wie harte Arbeit und Anstrengung zu vermitteln, um sie von der Kriminalität abzuhalten.

