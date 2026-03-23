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Unglück in Zermatt VS Snowboarder stirbt nach Kollision mit Motorschlitten

SDA

23.3.2026 - 18:17

Der Verletzte wurde mit einem Helikopter ins Spital Sitten geflogen, wo er am Samstag verstarb. 
Der Verletzte wurde mit einem Helikopter ins Spital Sitten geflogen, wo er am Samstag verstarb. 
Keystone (Symbolbild)

Tragischer Unfall im Wallis: Nach einer Kollision mit einem Motorschlitten im Skigebiet von Zermatt ist ein Snowboarder verstorben. Der 45-jährige war auf einer noch nicht geöffneten Piste unterwegs.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

23.03.2026, 18:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 45-jähriger Snowboarder ist am Donnerstagmorgen  im Skigebiet von Zermatt mit einem Motorschlitten kollidiert.
  • Am Samstag erlag der Mann seinen schweren Verletzungen.
  • Der Snowboarder war zu diesem Zeitpunkt auf der noch nicht geöffneten Piste 11 unterwegs.
  • Die Walliser Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.
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Ein Snowboarder ist nach einer Kollision mit einem Motorschlitten im Skigebiet von Zermatt ums Leben gekommen. Der 45-jährige Schweizer erlag am Samstag im Spital seinen Verletzungen. Der Lenker des Motorschlittens blieb unverletzt.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 08.45 Uhr, wie die Walliser Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei am Montag mitteilten.

Piste noch nicht geöffnet

Der Snowboarder war von der Bergstation Rothorn auf der zu diesem Zeitpunkt noch nicht geöffneten Piste 11 unterwegs. Dabei kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Zusammenstoss mit einem Motorschlitten. Dieser fuhr im Rahmen von Pistensicherungsarbeiten bergwärts.

Die Rettungskräfte wurden mit einem Helikopter der Air Zermatt aufgeboten. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte ins Spital Sitten geflogen, wo er am Samstag verstarb.

Die Walliser Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

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