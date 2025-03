Im Skigebiet Saas-Fee im Wallis ist am Sonntag ein Snowboarder tödlich verunglückt. (Archivbild) Keystone/Martin Ruetschi

Ein Sturz in eine Gletscherspalte hat am Sonntag einem Snowboarder das Leben gekostet. Obwohl die Rettungskräfte unmittelbar nach dem Unglück in Saas-Fee VS vor Ort waren, kam für den 52-Jährigen jede Hilfe zu spät.

Ein 52-jähriger Snowboarder ist am Sonntagnachmittag in Saas-Fee VS in eine Gletscherspalte gestürzt und ums Leben gekommen. Er war mit einem Kollegen abseits der markierten Pisten unterwegs. Dabei stürzte er mehrere Meter tief in die Spalte.

Umgehend rückten Rettungskräfte der Kantonspolizei und der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation aus, wie die Kantonspolizei mitteilte. Unterstützt wurden sie vom Helikopterunternehmen Air Zermatt.

Sie konnten den Verunfallten bergen. Der Norweger starb trotz Reanimationsmassnahmen vor Ort. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.