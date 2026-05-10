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Salzig und cremig zugleich Diese US-Eisdiele verkauft Flusskrebs-Glace

Nicole Agostini

10.5.2026

Salzig und cremig zugleich: Diese US-Eisdiele verkauft Flusskrebs-Glace

Salzig und cremig zugleich: Diese US-Eisdiele verkauft Flusskrebs-Glace

Flusskrebs als Glace-Sorte und ein gekochtes Tier noch als Topping? Diese kuriose Spezialität bietet eine Eisdiele in Houston im Frühling an. Was ungewöhnlich klingt, ist aber jedes Jahr heiss begehrt.

07.05.2026

Flusskrebs als Glace-Sorte und ein gekochtes Tier noch als Topping? Diese kuriose Spezialität bietet eine Eisdiele in Houston im Frühling an. Was ungewöhnlich klingt, ist aber jedes Jahr heiss begehrt.

Nicole Agostini

10.05.2026, 16:49

Würdest du Flusskrebs-Glace essen? Oder kamst du schon in den Genuss und hast diese Sorte probiert?

Die Eisdiele Red Circle in Houston, im US-Bundesstaat Texas, bietet jedes Jahr im Frühling diese spezielle Eiscreme-Sorte an: Flusskrebs. Und als Topping: wiederum Flusskrebs, aber gekocht.

Woraus die Krustentier-Glace besteht und, wie die spezielle Sorte bei den Kundinnen und Kunden ankommt, erfährst du im Video.

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