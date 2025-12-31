Präzisionsmanöver auf der Autobahn – So genial stoppt die Highway-Police ein führerloses SUV Auf einer US-Autobahn fährt ein Kia – scheinbar kontrolliert. Doch der Fahrer ist über dem Lenkrad zusammengesackt. Was folgt, ist ein Einsatz der Polizei, den man ohne Übertreibung als Präzisionsmanöver bezeichnen kann. 31.12.2025

Auf dem Will Rogers Turnpike im US-Bundesstaat Oklahoma rollt ein Auto ungewöhnlich langsam über die Autobahn. Mehrere Fahrer schlagen Alarm: Der Wagen bleibt zwar in der Spur, reagiert aber weder auf Verkehr noch auf Signale.

Als eine Polizeistreife aufschliesst, zeigt sich der Grund – der Fahrer ist offenbar eingeschlafen.

Präzision statt Risiko

Für die Beamten beginnt ein heikler Einsatz zwischen Risiko und Präzision.

Das Fahrzeug muss gestoppt werden, ohne andere zu gefährden.

Wie die Polizei vorgeht und warum dieser Moment besondere Aufmerksamkeit verdient, zeigt das Video.

