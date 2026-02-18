  1. Privatkunden
Aus Coiffeur-Abfall wird Umweltschutz Warum Mexiko aus Menschenhaar Wasserfilter baut

Fabienne Berner

18.2.2026

Schwimmende Gärten in Gefahr: So kämpft Mexiko mit Menschenhaar gegen Umweltverschmutzung

Schwimmende Gärten in Gefahr: So kämpft Mexiko mit Menschenhaar gegen Umweltverschmutzung

Öl, Keime, Schwermetalle – und dagegen helfen Haare? Eine NGO in Mexiko geht neue Wege: Mit Haarresten aus Coiffeursalons will sie verschmutzte Kanäle reinigen. Wie der natürliche Filter funktioniert, siehst du im Video.

18.02.2026

Öl, Keime, Schwermetalle – und dagegen sollen ausgerechnet Haare helfen? In Mexiko setzt eine NGO auf ein überraschend simples Prinzip: Haarreste aus Coiffeursalons werden zu Netzen verarbeitet, die Schadstoffe aus belasteten Kanälen filtern. Wie das genau funktioniert, zeigt das Video.

Fabienne Berner

18.02.2026, 22:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Kampf gegen Wasserverschmutzung setzt eine NGO in Mexiko auf Menschenhaar.
  • Haarreste aus Coiffeursalons werden dafür in Netzen für mehrere Monate in verschmutzte Kanäle gelegt.
  • Menschliche Haare können Schadstoffe wie Öl, Fett, Keime und Schwermetalle binden und somit als Filter agieren.
Mehr anzeigen

In Xochimilco, im Süden von Mexiko-Stadt, bauen Einheimische auf künstlich angelegten Inseln – sogenannten «Chinampas» – Gemüse und Blumen an. Dabei setzen sie auf jahrhundertealte Anbaumethoden. Doch das Wasser ist stark verschmutzt: Durch die wachsende Millionenstadt gelangen immer mehr Chemikalien und Bakterien in die Kanäle.

Nun kämpft eine NGO mit einer ungewöhnlichen Methode gegen die Wasserverschmutzung: Tonnenweise Haarreste aus Coiffeursalons werden genutzt, um das Wasser zu reinigen.

Die Haare werden in feine Netze gefüllt und für einige Monate ins Wasser gelegt. Dort wirken sie wie ein Filter und nehmen Schadstoffe wie Öl, Fett, Keime oder Schwermetalle auf. Danach werden sie weiterverwendet, zum Beispiel als Kompost in der Landwirtschaft, um den Boden länger feucht zu halten.

