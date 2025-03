Verrückt, verrückter, Hollywood. Diese Woche besucht Simone Bargetze Gary Morgan, einen 75-jährigen Stuntman. Er nimmt sie mit durch sein Schloss und gewährt ihr Einblicke in sein verrücktes Leben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Familie Morgan lebt seit über 42 Jahren in einem ungewöhnlichen, märchenhaften Haus in Los Angeles.

Gary Morgan, der 75-jährige Hausherr, hat eine Karriere als Zirkusartist, Schauspieler und Stuntman hinter sich.

Stellst du dir auch manchmal vor, in einem märchenhaften Barbie-Schloss zu wohnen, mit Rittern am Eingang und Türen, die wie Bücher aussehen? Nein? Aber genau so leben die Flying Morgans. Eine Artistenfamilie, die seit über vier Jahrzehnten in ihrem aussergewöhnlichen Zuhause in den Hills leben.

Simone Bargetze (48) Von Liechtenstein nach Zürich, Los Angeles, Brasilien, Bali, Thailand und am Ende wieder zurück nach Hollywood. In «L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories» berichtet Weltenbummlerin Simone Bargetze regelmässig von ihrem Alltag im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. In rund 40 Filmproduktionen wie «Avatar», «Transformers» und «Iron Man» stand die Liechtensteinerin vor der Kamera – und machte sich einen Namen als «die mutigste Frau Hollywoods».

In der neuen Folge von L.A. Calling nimmt Simone Bargetze dich mit in die ausgefallene und einzigartige Welt der Familie. Gary Morgan führt Simone durch sein Haus und damit gleichzeitig durch sein Leben.

Der 75-Jährige war Zirkusartist, Schauspieler und schliesslich Stuntman. Seine Karriere umfasst Auftritte in bekannten Produktionen wie «Logan's Run» (1976), «Pete's Dragon» (1977) und «Batman Forever» (1995).

Simone und Gary werden dabei von Picasso begleitet, das Haustier der Morgans, der tanzt, wenn man «Rock'n'Roll» ruft. Ist wirklich so.

Seit seiner Kindheit stand Gary im Rampenlicht und hat zahlreiche unterhaltsame Anekdoten zu erzählen. Wenn du denkst, es kann nicht mehr verrückter werden, kommt er mit einer neuen Geschichte. So erzählt er Simone, warum er in Filmen oft ein Tier gespielt hat und warum er deswegen gelegentlich ohnmächtig wurde.

