Macron im Fitness-Modus: So trainiert Frankreichs Präsident mit Soldaten und YouTube-Star Emmanuel Macron nutzt seinen Truppenbesuch in den Emiraten nicht nur für politische Gespräche. Ein Video, das ihn beim Training mit Soldaten und einem bekannten Fitness-YouTuber zeigt, sorgt im Netz für Aufmerksamkeit. 24.12.2025

Emmanuel Macron nutzt seinen Truppenbesuch in den Emiraten nicht nur für politische Gespräche. Ein Video, das ihn beim Training mit Soldaten und einem bekannten Fitness-YouTuber zeigt, sorgt im Netz für Aufmerksamkeit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Emmanuel Macron veröffentlichte ein Video eines Outdoor-Workouts mit französischen Soldaten und dem Fitness-Influencer Tibo InShape.

Der Präsident reiste in der Weihnachtszeit nach Abu Dhabi, um dort Truppen zu besuchen und politische Gespräche zu führen.

Tibo InShape, einer der bekanntesten Fitness-YouTuber Frankreichs, begleitete Macron auf der Reise. Mehr anzeigen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat während eines Besuchs in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Video eines gemeinsamen Outdoor-Workouts mit Soldaten und dem Fitness-Influencer Tibo InShape veröffentlicht. Die Aufnahmen teilte er am 22. Dezember auf X.

Der Präsident verbrachte vor Weihnachten einige Tage in Abu Dhabi, um dort stationierte französische Truppen zu besuchen – eine Praxis, die er auch in früheren Jahren an unterschiedlichen Einsatzorten verfolgt hat. Neben dem Truppenbesuch standen auch politische Gespräche mit der Führung der Emirate auf dem Programm.

Tibo InShape, mit bürgerlichem Namen Thibaud Delapart, ist einer der grössten Fitness-YouTuber Frankreichs und erreicht mit seinen Trainings- und Lifestyle-Videos über 26 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten weltweit. Er begleitete Macron auf dieser Reise.

Frankreichs Präsident zeigt sich immer wieder sportlich in der Öffentlichkeit – etwa beim Joggen oder Boxtraining.

Mehr zum Thema