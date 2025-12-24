  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Macron im Fitness-Modus So trainiert Frankreichs Präsident mit Soldaten und YouTube-Star

Fabienne Berner

24.12.2025

Macron im Fitness-Modus: So trainiert Frankreichs Präsident mit Soldaten und YouTube-Star

Macron im Fitness-Modus: So trainiert Frankreichs Präsident mit Soldaten und YouTube-Star

Emmanuel Macron nutzt seinen Truppenbesuch in den Emiraten nicht nur für politische Gespräche. Ein Video, das ihn beim Training mit Soldaten und einem bekannten Fitness-YouTuber zeigt, sorgt im Netz für Aufmerksamkeit.

24.12.2025

Emmanuel Macron nutzt seinen Truppenbesuch in den Emiraten nicht nur für politische Gespräche. Ein Video, das ihn beim Training mit Soldaten und einem bekannten Fitness-YouTuber zeigt, sorgt im Netz für Aufmerksamkeit.

,

Fabienne Berner

24.12.2025, 20:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Emmanuel Macron veröffentlichte ein Video eines Outdoor-Workouts mit französischen Soldaten und dem Fitness-Influencer Tibo InShape.
  • Der Präsident reiste in der Weihnachtszeit nach Abu Dhabi, um dort Truppen zu besuchen und politische Gespräche zu führen.
  • Tibo InShape, einer der bekanntesten Fitness-YouTuber Frankreichs, begleitete Macron auf der Reise.
Mehr anzeigen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat während eines Besuchs in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Video eines gemeinsamen Outdoor-Workouts mit Soldaten und dem Fitness-Influencer Tibo InShape veröffentlicht. Die Aufnahmen teilte er am 22. Dezember auf X.

Der Präsident verbrachte vor Weihnachten einige Tage in Abu Dhabi, um dort stationierte französische Truppen zu besuchen – eine Praxis, die er auch in früheren Jahren an unterschiedlichen Einsatzorten verfolgt hat. Neben dem Truppenbesuch standen auch politische Gespräche mit der Führung der Emirate auf dem Programm.

Tibo InShape, mit bürgerlichem Namen Thibaud Delapart, ist einer der grössten Fitness-YouTuber Frankreichs und erreicht mit seinen Trainings- und Lifestyle-Videos über 26 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten weltweit. Er begleitete Macron auf dieser Reise.

Frankreichs Präsident zeigt sich immer wieder sportlich in der Öffentlichkeit – etwa beim Joggen oder Boxtraining.

Mehr zum Thema

Fauxpas oder Kalkül? Brigitte Macron zeigt Emmanuel kalte Schulter

Fauxpas oder Kalkül? Brigitte Macron zeigt Emmanuel kalte Schulter

Erst das mutmassliche Ohrfeigen-Video, nun die ignorierte Geste in London. Beim Staatsbesuch in England lässt Brigitte Macron die ausgestreckte Hand ihres Mannes Emmanuel unbeachtet. Diplomatischer Fauxpas oder Statement?

09.07.2025

Meistgelesen

Wie sage ich meinem Kind, dass Jesus sieben Jahre vor Christus geboren wurde?
Drei tote Familienangehörige in Wohnung aufgefunden
71-jährige Frau in Buchs ZH getötet
Ski-Wunder (16) aus Neapel: «Mich haben die Ergebnisse nicht sehr überrascht»
Kiew meldet Zerstörung von seltenem russischen Kampfjet Il-38N +++ Moskau diskutiert Friedensplan nicht öffentlich

Mehr aus dem Ressort

Bötschi testet. «So viel anstrengende Langsamkeit habe ich noch nie erlebt»

Bötschi testet«So viel anstrengende Langsamkeit habe ich noch nie erlebt»

Bötschi will ein Sixpack. Dieses Training ist ein bisschen wie Sex nach dem Ausgang

Bötschi will ein SixpackDieses Training ist ein bisschen wie Sex nach dem Ausgang

Fitnesstrend Bouldern. So wirst du selbst zum ruhenden Felsen

Fitnesstrend BouldernSo wirst du selbst zum ruhenden Felsen