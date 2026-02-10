  1. Privatkunden
Ice-Floating erobert Moskau So treibst du fast schwerelos im eisigen Wasser

Fabienne Berner

10.2.2026

Ice-Floating erobert Moskau: So treibst du fast schwerelos im eisigen Wasser

Ice-Floating erobert Moskau: So treibst du fast schwerelos im eisigen Wasser

In Moskau sorgt ein neuer Wintertrend für staunende Blicke: Beim Ice-Floating lässt man sich in speziellen Neoprenanzügen zwischen Eisschollen im Fluss treiben. Was aussieht wie eine Mutprobe, soll entspannend wirken.

09.02.2026

In Moskau sorgt ein neuer Wintertrend für staunende Blicke: Beim Ice-Floating lässt man sich in speziellen Neoprenanzügen zwischen Eisschollen im Fluss treiben. Was aussieht wie eine Mutprobe, soll entspannend wirken.

,

Fabienne Berner

10.02.2026, 22:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Trend aus Nordrussland hat diesen Winter die russische Hauptstadt erobert.
  • Beim Ice-Floating lässt man sich in speziellen Trockenanzügen durchs eiskalte Flusswasser treiben.
  • Die intensive Erfahrung, die entspannend wirken soll, wird auch in Finnland angeboten.
Mehr anzeigen

Temperaturen weit unter Null, eiskaltes Flusswasser und mittendrin Menschen, die entspannt zwischen Eisplatten in der Moskwa treiben: Ice-Floating heisst der Trend, der diesen Winter auch die russische Hauptstadt erreicht hat.

Ursprünglich aus dem hohen Norden bekannt, wird das Erlebnis in Moskau nun als neue Form von Winter-Entertainment verkauft: weniger Sport, mehr «Reset fürs Nervensystem». Möglich machen das spezielle Trockenanzüge, die warmhalten, den Körper über Wasser tragen und den Eindruck geben, man schwebe.

blue News hat sie getestet. In Finnland kannst du viele Abenteuer erleben – zwei sind besonders verrückt

blue News hat sie getestetIn Finnland kannst du viele Abenteuer erleben – zwei sind besonders verrückt

Organisator Andrey Semyonov spricht von «völlig neuen Emotionen». Viele seien überrascht, wie warm und leicht sich der Körper im Wasser anfühle. Wer den Trend selbst testen will, kann sich auch in den Norden Finnlands begeben. Dort ist die Aktivität als River-Floating bereits etabliert.

