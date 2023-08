So verhältst du dich bei Gewitter richtig

Wer in ein Gewitter gerät, befindet sich in Lebensgefahr. KEYSTONE/DPA/PATRICK PLEUL

Am Besten ist es, früh gewarnt zu sein und gar nicht erst in ein Gewitter zu geraten. Denn dann kann es sehr schnell sehr gefährlich werden. Wir sagen dir, wie du dich richtig verhältst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wer sich bei Gewitter im Freien aufhält, befindet sich in Lebensgefahr.

Gelingt die Flucht an einen sicheren Ort nicht, muss im Freien bestmöglich Schutz gesucht werden.

Dabei sind einige wichtige Verhaltensregeln zu beachten. Mehr anzeigen

Nach den Tagen mit extremer Hitze folgt nun die lang ersehnte Abkühlung, aber auch Blitz und Donner. Ab heute Freitag und am Wochenende werden teils schwere Gewitter erwartet – mit allen Gefahren, die dann drohen: umherfliegende Gegenstände, umstürzende Bäume und Blitzschlag. Wer in ein Gewitter gerät, setzt potenziell sein Leben aufs Spiel.

Viel Unfug im Umlauf

Auch bei Sonnenschein blauem Himmel kann das Wetter schnell umschlagen, vor allem im Gebirge. Aber auch sonst kommt es vor, dass Menschen von einem Gewitter ohne Vorwarnung überrascht werden. Vor allem Blitzeinschläge stellen eine unmittelbare Gefahr da. In diesem Fall gibt es einige wichtige Regeln zu beachten, die Leben retten können.

Zu diesen gehören althergebrachte Weisheiten sicherlich nicht. Mit Blick auf Verhaltensregeln ist leider noch immer viel Unfug im Umlauf, die hier nicht wiederholt werden soll. Wertvolle Tipps für den Schutz vor Blitzschlag gibt hingegen die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU), die wir hier vorstellen.

Schutzstellung einnehmen!

Auch das BFU weist darauf hin, wie wichtig es ist, gar nicht erst in ein Gewitter zu geraten: Wenn zwischen Blitz und Donner weniger als zehn Sekunden verstreichen, solle man sich grundsätzlich nicht mehr draussen aufhalten.

An erster Stelle steht also: Sofort alle Aktivitäten im Freien abbrechen, dabei insbesondere Höhen und Gewässer verlassen. Im Freien ist eine Schutzstellung einzunehmen: mit geschlossenen Beinen in einer Mulde niederknien und die Knie umschlingen.

Zu meiden sind freistehende Bäume, Baumgruppen oder auch der Waldrand, ausserdem ist ein Mindestabstand von drei Metern zu «Masten, Antennen, Metallkonstruktion, Gebäuden und Bäumen im Wald» einzuhalten.

Schutz suchen in Not Geratene am Besten unter Freileitungen, Felsvorsprüngen oder in Bodenmulden.

Sonderregeln

Wenn es so wie derzeit eine gewittrige Phase hat, ist besondere Sorgfalt bei der Planung gefragt. Mara Zenhäusern vom BFU betonte gegenüber blue News, wie wichtig eine Fluchtmöglichkeit ist: «Besser keine Touren mit langen Abschnitten über einem exponierten Grat ohne Rückzugsmöglichkeiten planen. Sondern vielleicht eher kürzere Touren, auf denen man leicht umkehren kann oder auf einen sonstigen Plan B zurückgreifen kann.»

Je nachdem, wo Betroffene gerade unterwegs sind oder welchen Aktivitäten sie nachgehen, gelten einige Sonderregeln. So sollte bei Gewitter im Gebirge auf keinen Fall ein Klettersteig benutzt werden, rät das BFU. Zudem sollten sich Bergsteiger rasch von Gipfeln, Kämmen, herausragenden Felsen sowie Bäumen entfernen.

«Relativ sicher» seien hingegen Höhlen und Felsvorsprünge. Allerdings gilt es dabei, nicht an das Gestein zu lehnen und auch hier einen Mindestabstand von drei Metern zum Fels zu halten, ausserdem Gegenstände aus Metall wie etwa Wanderstöcke «von sich weglegen».