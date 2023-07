Modehändler Zalando macht die App zum Bodyscanner: Ein KI-System soll beim Shopping automatisch die richtige Grösse vorschlagen. Bild: IMAGO/Westend61

Ein neues Feature soll dir helfen, beim Onlineshopping die richtige Passform zu finden. Mit der KI-Funktion will Zalando nicht nur Kundinnen glücklich machen, sondern verfolgt wirtschaftliche Interessen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Online-Modehändler Zalando hat die Grössenerkennung per Smartphone eingeführt: Zwei Fotos sollen genügen, um automatisch die richtige Grösse zu bestellen.

Mit der neuen Funktion sollen unnötige Retouren vermieden werden.

Das KI-System stammt von einem Start-up aus Zürich. Mehr anzeigen

Keine Doppel-Bestellungen, kein Retourstress: Stell dir vor, du machst mit deinem Smartphone zwei Fotos von dir – und bekommst beim Onlineshopping automatisch die richtige Grösse. Das ist nun bei Zalando möglich. Der Online-Modehändler hat in seiner App die Grössenerkennung per Smartphone eingeführt.

Das System basiert auf Künstlicher Intelligenz und hat seine Wurzeln in der Schweiz. Es soll Konsumentinnen helfen, die richtige Passform zu finden. Zalando verfolgt natürlich auch eigene wirtschaftliche Interessen und will mit der Anwendung teure Retouren und Textilabfälle vermeiden.

Zwei Fotos genügen

Die neue Funktion ist zunächst in der Schweiz, in Deutschland und Österreich verfügbar. In der ersten Phase lässt es sich ausschliesslich für Damenbekleidung anwenden, wie Zalando mitteilt. Neben Oberteilen und Hosenanzügen etwa auch für Jumpsuits, Jacken, Mäntel und Kleider. Gerade in diesen Kategorien sei es besonders schwierig, die passende Grösse zu finden.

Für die automatische Grössenempfehlung würden zwei Fotos in eng anliegender Kleidung ausreichen. Mit den Bildern ermittelt die KI die Körpermasse. Die Fotos werden nach Abschluss des Vorgangs direkt wieder gelöscht, versicherte Zalando.

KI-System ist eine Schweizer Erfindung

Die Technologie für die neue Funktion stammt ursprünglich aus der Schweiz, wie die «Handelszeitung» berichtet. Demnach habe Zalando vor drei Jahren das Zürcher Start-up Fision gekauft, um das eigene Size-and-fit-Portfolio zu erweitern.

Einen ersten Erfahrungsbericht fasst die «Handelszeitung» wie folgt zusammen: «Das Feature ist schlicht, spielerisch konzipiert und unkompliziert, das Ergebnis hat aber noch etwas Luft nach oben.» Die Autorin hatte mithilfe der App einen Hosenanzug bestellt, der «oben sitzt, unten leider zu lang» ist.

Die Kinderkrankheiten erklärte Stacia Carr, Vice President des Bereichs Size and Fit bei Zalando, mit der «Abfolge verschiedener Prozesse, die auf maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz basieren». Diese seien sehr komplex. Zudem fliesse das Feedback der Kundinnen in die Evaluierungsprozesse mit ein.

Mit Material der Nachrichtenagentur AFP.