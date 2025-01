Bei einer Online-Auktion gibt es Gegenstände aus dem Nachlass von Udo Jürgens zu ersteigern – vom Füller bis zum Konzertflügel. Lukas Barth/dpa

Das Auktionshaus Sotheby's brachte persönliche Gegenstände von Udo Jürgens unter den Hammer. Zum Schluss kam viel mehr Geld zusammen, als eigentlich gedacht.

Besonders begehrt war der Plexiglas-Flügel aus dem Song «Traumtänzer».

Sotheby's versteigerte vom 23. bis 30. Januar 2025 online persönliche Gegenstände von Udo Jürgens. Der berühmte Schlagersänger war 2014 im Alter von 80 Jahren, in der Schweiz, verstorben.

Versteigert wurde sein Flügel aus Plexiglas, Bademäntel, Anzüge und Krawatten, Stifte, verschiedene Musikpreise und zwei Autos.

Der Glasflügel hatte Jürgens seit Mitte der 80er Jahre zu vielen seiner Auftritte begleitet. Rolf Vennenbernd/dpa

Die Schätzpreise der Erinnerungsstücke waren bereits relativ hoch angesetzt, doch nach dem letzten Gebot zeigte sich: Udos Artefakte brachten noch viel mehr Geld ein, als man sich erhofft hatte. Der Erlös aller versteigerten Objekte sei mehr als dreimal so hoch wie erwartet. Insgesamt kam eine Summer von 1,7 Millionen Euro zusammen.

240'000 Euro für Flügel aus Plexiglas

Der Flügel, der 1983 im Song «Traumtänzer» in eisiger Kälte auf dem Jungfraujoch einen grossen Auftritt hatte, wurde auf 20'000 bis 30'000 Euro geschätzt. Doch nach dem letzten Hammerschlag stand das Gebot für das Instrument bei 240'000 Euro.

Nach dem Konzertflügel gehörten die am erfolgreichsten versteigerten Objekte zur Kunstsammlung des Sängers. Eine Skulptur von Jean (Hans) Arp brachte 192'000 Euro, ein Aquarell von Gustav Klimt 168'000 Euro.

Auch bei zwei Luxusautos gab es besonders viele Gebote. 42 Bieter kämpften um den dunkelblauen 2012er Mercedes-Benz R500. Für 33'600 Euro kam er weg. Noch mehr brachte der 2007er Bentley Continental GTC Cabriolet ein: 40 Menschen trieben den Preis in die Höhe, das Gebot von 132'000 Euro erhielt schlussendlich den Zuschlag.

Grosses Interesse für den Bademantel

Das grösste Interesse bei der Online-Auktion löste ein Bademantel mit den Unterschriften deutscher Fussball-Nationalspieler aus. Sotheby's hatte dafür 150 bis 200 Euro geschätzt – nach 54 Geboten erzielte der Bademantel tatsächlich 26'400 Euro und damit das 176-fache des unteren Schätzpreises.

Bei der Vorbesichtigung zur Auktion von persönlichen Gegenständen des 2014 gestorbenen Sängers Udo Jürgens werden ein Stift und ein Aschenbecher gezeigt. Lukas Barth/dpa

Der Gesamterlös der Auktion beläuft sich auf 1'718'330 Euro, das Geld wird für einen guten Zweck verwendet und fliesst in die Udo-Jürgens-Stiftung, die der Musiker 1999 gegründet hat. Die Stiftung unterstützt unter anderem Nachwuchsmusikerinnen und Musiker und kümmert sie sich um Kinder und Waisen in Not.

Seit Ende der 60er-Jahren spielte Udo Jürgensen die Zugabe seiner Konzerte im Bademantel. Der zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Musikern aller Zeiten zählende Jürgens starb am 21. Dezember 2014. Ende der 1970er-Jahre machte er die Schweiz zu seiner Wahlheimat, seit 2007 hatte er die Schweizer Staatsbürgerschaft.