Bruchlandung am Strand: Gyrokopter stürzt ab und verfehlt nur knapp die Badegäste

In Marina di Minturno, einem Strand zwischen Rom und Neapel, kommt es zu einem heiklen Zwischenfall. Ein Gyrokopter verliert an Höhe und muss am Strand notwassern. Die Badegäste filmen den Absturz.

26.08.2024