Cleanup Day 18.09.2025

Sauberkeit gehört zum Image der Schweiz. Doch ein genauer Blick in die Statistik zeigt: Jährlich produziert jeder hunderte Kilo Abfall. Der World Clean Up Day vom 19. bis 20. September soll die Müllvermeidung fördern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Schweiz fallen jährlich 6,1 Millionen Tonnen Siedlungsabfall an. Länder wie Rumänien und Polen produzieren deutlich weniger.

Was den Abfallberg erhöht: Einwegprodukte, das schlechte Image der Wiederverwendung, fehlende Kreislaufwirtschaft und komplexe Recyclingstrukturen.

Am 19. und 20. September findet der World Clean Up Day statt – mit Aktionen in der ganzen Schweiz. Mehr anzeigen

Beim Siedlungsabfall – also Abfällen aus Haushalten, Handel, Gewerbe, Büros und öffentlichen Einrichtungen – liegt die Schweiz im europäischen Vergleich weit oben. Und das leider im negativen Sinn.

Ganze 6,1 Millionen Tonnen entstehen hierzulande jedes Jahr. Pro Kopf sind das im Schnitt 700 Kilogramm. In anderen Ländern ist die Menge deutlich kleiner: In Rumänien liegt sie etwa bei 303 Kilogramm, in Polen bei 364 Kilogramm.

Haben wir also ein Müllproblem?

Wie sauber ist die Schweiz?

Knapp die Hälfte dieses Abfalls wird zwar recycelt oder kompostiert – doch auch das benötigt Energie. Am besten wäre es deshalb, wenn schlicht weniger Müll entstehen würde. Doch wie kann das gelingen?

Ein Blick auf die Plastikabfälle zeigt die Dimension: Laut des Bundesamts für Umwelt fallen in der Schweiz jährlich rund 790’000 Tonnen Kunststoffabfälle an. Fast die Hälfte davon war weniger als ein Jahr im Einsatz – meist als Verpackung.

Die Hauptprobleme Viele Produkte sind nicht für eine Kreislaufwirtschaft ausgelegt – Einwegverpackungen, Kunststoffhüllen und geringe Haltbarkeit dominieren.

Wiederverwenden statt wegwerfen oder reparieren wird noch zu selten praktiziert. Abfallvermeidung hat einen geringen Stellenwert.

Gesetzliche Vorgaben zur Abfallvermeidung könnten verstärkt und Recycling einfacher sowie attraktiver gestaltet werden. Mehr anzeigen

Mitmachen beim World Clean up Day

Den ersten Schritt kannst du selbst tun – am 19. und 20. September beim World Clean Up Day. In über 200 Ländern beteiligen sich Millionen Menschen, und auch in der Schweiz finden zahlreiche Aktionen statt.

Infos und Standorte in deiner Nähe gibt es hier: IGSU Clean Up Day. Auch Influencer wie Flavio Leu sind mit dabei und machen online auf das Thema aufmerksam.

Flavio ist dieses Jahr Clean-Up-Day Patron und erklärt: Wie das Internet nichts vergisst, vergisst auch die Natur nichts. Jeder Abfall hinterlässt Spuren – und die Auswirkungen sind weit gravierender als ein digitaler Fussabdruck.

Im Video von blue News siehst du wie, wie grosse Putzaktionen jetzt auf Social Media viral gehen und ein neuer Trend werden. Zeig auch du deine Clean Up Aktion: Jeder eingesammelte Abfall ist ein Stück sichtbarer Veränderung.

