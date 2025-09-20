  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

World Clean Up Day Wie grosse Aufräumaktionen auf Social Media viral gehen

Nicole Agostini

20.9.2025

Cleanup Day

Cleanup Day

18.09.2025

Sauberkeit gehört zum Image der Schweiz. Doch ein genauer Blick in die Statistik zeigt: Jährlich produziert jeder hunderte Kilo Abfall. Der World Clean Up Day vom 19. bis 20. September soll die Müllvermeidung fördern.

,

Nicole Agostini, Selena Livia Bao

20.09.2025, 12:54

20.09.2025, 14:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Schweiz fallen jährlich 6,1 Millionen Tonnen Siedlungsabfall an. Länder wie Rumänien und Polen produzieren deutlich weniger.
  • Was den Abfallberg erhöht: Einwegprodukte, das schlechte Image der Wiederverwendung, fehlende Kreislaufwirtschaft und komplexe Recyclingstrukturen.
  • Am 19. und 20. September findet der World Clean Up Day statt – mit Aktionen in der ganzen Schweiz.
Mehr anzeigen

Beim Siedlungsabfall – also Abfällen aus Haushalten, Handel, Gewerbe, Büros und öffentlichen Einrichtungen – liegt die Schweiz im europäischen Vergleich weit oben. Und das leider im negativen Sinn.

Ganze 6,1 Millionen Tonnen entstehen hierzulande jedes Jahr. Pro Kopf sind das im Schnitt 700 Kilogramm. In anderen Ländern ist die Menge deutlich kleiner: In Rumänien liegt sie etwa bei 303 Kilogramm, in Polen bei 364 Kilogramm.

Haben wir also ein Müllproblem?

Wie sauber ist die Schweiz?

Knapp die Hälfte dieses Abfalls wird zwar recycelt oder kompostiert – doch auch das benötigt Energie. Am besten wäre es deshalb, wenn schlicht weniger Müll entstehen würde. Doch wie kann das gelingen?

Ein Blick auf die Plastikabfälle zeigt die Dimension: Laut des Bundesamts für Umwelt fallen in der Schweiz jährlich rund 790’000 Tonnen Kunststoffabfälle an. Fast die Hälfte davon war weniger als ein Jahr im Einsatz – meist als Verpackung.

Die Hauptprobleme

  • Viele Produkte sind nicht für eine Kreislaufwirtschaft ausgelegt – Einwegverpackungen, Kunststoffhüllen und geringe Haltbarkeit dominieren.
  • Wiederverwenden statt wegwerfen oder reparieren wird noch zu selten praktiziert. Abfallvermeidung hat einen geringen Stellenwert.
  • Gesetzliche Vorgaben zur Abfallvermeidung könnten verstärkt und Recycling einfacher sowie attraktiver gestaltet werden.
Mehr anzeigen

Mitmachen beim World Clean up Day

Den ersten Schritt kannst du selbst tun – am 19. und 20. September beim World Clean Up Day. In über 200 Ländern beteiligen sich Millionen Menschen, und auch in der Schweiz finden zahlreiche Aktionen statt.

Infos und Standorte in deiner Nähe gibt es hier: IGSU Clean Up Day. Auch Influencer wie Flavio Leu sind mit dabei und machen online auf das Thema aufmerksam.

Flavio ist dieses Jahr Clean-Up-Day Patron und erklärt: Wie das Internet nichts vergisst, vergisst auch die Natur nichts. Jeder Abfall hinterlässt Spuren – und die Auswirkungen sind weit gravierender als ein digitaler Fussabdruck. 

Im Video von blue News siehst du wie, wie grosse Putzaktionen jetzt auf Social Media viral gehen und ein neuer Trend werden. Zeig auch du deine Clean Up Aktion: Jeder eingesammelte Abfall ist ein Stück sichtbarer Veränderung.

Mehr Videos zum Thema

Unterwegs mit Abfalltauchern: «Unglaublich, welchen Müll wir hier rausfischen»

Unterwegs mit Abfalltauchern: «Unglaublich, welchen Müll wir hier rausfischen»

Am Hallwilersee taucht blue News Videoredaktorin Nicole mit Abfalltaucher Pascal und seinen Kolleg*innen in die kalten Fluten. Kaum zu fassen, was sie da alles vom Grund holen.

30.06.2023

Meistgelesen

«Ich musste wieder bei null anfangen»
Country-Musiker Brett James stirbt bei Flugzeugabsturz
Grosse Enttäuschung für Ehammer im Zehnkampf
Frauenschläger-Vorwürfe, Bruch mit Bruder wegen Neid – jetzt packt Jérôme Boateng aus
Nato will beraten, EU spricht von «gefährlicher Provokation» – Moskau dementiert

Mehr aus dem Ressort

Recycling statt Puff im Abfallsack. So entsorgst du richtig – und erhältst keine Busse

Recycling statt Puff im AbfallsackSo entsorgst du richtig – und erhältst keine Busse

WC-Brillen an Bushaltestellen. Winterthur greift im Kampf gegen Abfallsünder durch

WC-Brillen an BushaltestellenWinterthur greift im Kampf gegen Abfallsünder durch

Zurückgelassene Zelte. Das leidige Abfallbild nach dem Openair – aber es verblasst langsam

Zurückgelassene ZelteDas leidige Abfallbild nach dem Openair – aber es verblasst langsam