Erbstreit in Österreich Sohn liess Vater zwei Wochen allein – Gericht lässt ihn beim Erbe leer ausgehen

Noemi Hüsser

21.10.2025

In der Schweiz ist eine vollständige Enterbung in einem solchen Fall kaum möglich.
In der Schweiz ist eine vollständige Enterbung in einem solchen Fall kaum möglich.
Bild: sda

Weil er seinen Vater während eines Urlaubs sich selbst überliess, wurde ein Österreicher enterbt. In der Schweiz hätte er seinen Pflichtteil wohl behalten.

Redaktion blue News

21.10.2025, 20:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein demenzkranker Vater in Österreich enterbte seinen Sohn, nachdem dieser ihn zwei Wochen lang unbetreut zurückgelassen und emotional belastet hatte.
  • Das Gericht wies die Klage des Sohnes auf seinen Pflichtteil ab, da er dem Vater laut Urteil «verwerflich schweres seelisches Leid» zugefügt habe.
  • In der Schweiz wäre eine vollständige Enterbung in einem vergleichbaren Fall rechtlich kaum durchsetzbar, da Pflichtteile nur in Ausnahmefällen entzogen werden dürfen.
Mehr anzeigen

In Österreich ist ein Sohn nach dem Tod seines Vaters beim Erbe leer ausgegangen, weil er diesen zuvor zwei Wochen lang unbetreut zurückgelassen hatte. Das berichtet die österreichische Zeitung «Heute».

Der Mann hatte seinen demenzkranken Vater bei sich zu Hause aufgenommen und gepflegt. Zwar ging es dem Vater damals noch relativ gut, dennoch war er auf Unterstützung beim Einnehmen seiner Medikamente sowie im Haushalt und beim Einkaufen angewiesen. Der Sohn war zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass sein Vater nur noch etwa ein Jahr leben würde.

Tatsächlich lebte dieser jedoch noch rund zwölf Jahre. In der Zeit hätte sich das Verhältnis zum Sohn verschlechtert. Es kam zu Streit und Vorwürfen von Aggression und sexueller Belästigung gegen den Vater. Der Sohn soll zudem unrechtmässig Geld vom Konto seines Vaters abgehoben haben.

«Schweres seelisches Leid»

Schliesslich soll der Sohn den Vater während eines Urlaubs zwei Wochen lang allein in einer Zweitwohnung zurückgelassen habe – ohne Betreuung und ohne sicherzustellen, dass er seine Medikamente erhielt. Der Vater habe daraufhin den Kontakt abgebrochen, ein neues Testament aufgesetzt und seinen Sohn zugunsten einer Nichte, die später seine Pflege übernahm, enterbt.

Nach dem Tod des Vaters verlangte der Sohn dennoch seinen Pflichtteil. Vor Gericht blieb er nun jedoch erfolglos: Der Sohn habe dem Vater laut Gericht «verwerflicher Weise schweres seelisches Leid zugefügt», hiess es vom Gericht, weshalb er den Pflichtteil nicht geltend machen könne.

In der Schweiz wäre eine vollständige Enterbung in einem solchen Fall kaum möglich. Zwar kann man per Testament oder Erbvertrag über die Aufteilung des Nachlasses entscheiden, die gesetzlichen Pflichtteile müssen jedoch eingehalten werden. Pflichtteilsgeschützte Erb*innen können nur in Ausnahmefällen – etwa bei schweren Straftaten gegen den Erblasser – vollständig ausgeschlossen werden.

