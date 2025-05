Eine Patrouille fand am Sonntagabend in einer Wohnung im Genfer Stadtteil Plainpalais einen tödlich verletzten Mann. Keystone (Symbolbild)

In Genf in ein 65-jähriger Mann mit Messerstichen getötet worden – mutmasslich von seinem Sohn. Der 31-jährige litt offenbar unter schweren psychischen Problemen.

sda/toko SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 65-jähriger Mann ist in Genf mutmasslich von seinem eigenen Sohn erstochen worden.

Der 31-jährige Sohn litt nach Angaben der Genfer Staatsanwaltschaft unter schweren psychischen Problemen. Mehr anzeigen

Ein 65-jähriger Mann ist am Sonntag in Genf mutmasslich von seinem Sohn mit Messerstichen getötet worden. Der 31-jährige Sohn litt nach Angaben der Genfer Staatsanwaltschaft unter schweren psychischen Problemen.

Die Notrufzentrale der Polizei sei am Sonntagabend kurz nach 18 Uhr darüber informiert worden, dass sich ein Mann in einem psychisch labilen Zustand in einer Wohnung im Genfer Stadtteil Plainpalais befinde, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Bei ihrem Einsatz fand eine Patrouille das Opfer bewusstlos in der Wohnung vor. Der Mann konnte mit nicht wiederbelebt werden.

Gemäss ersten Erkenntnissen habe der Sohn den Vater getötet, so die Staatsanwaltschaft. Für den Beschuldigten, der bei seinem Vater lebte, gelte die Unschuldsvermutung. Die Umstände der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.