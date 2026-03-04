  1. Privatkunden
Schweizer Rekord Solothurner Autokennzeichen «SO 1» spielt 390'000 Franken ein

SDA

4.3.2026 - 17:55

Das Solothurner Autokennzeichen «SO 1» ist für 390'000 Franken versteigert worden. 
Das Solothurner Autokennzeichen «SO 1» ist für 390'000 Franken versteigert worden. 
Keystone (Archivbild)

Die erste Auktion wurde wegen missbräuchlicher Angebote noch gestoppt: Nun spült das Autokennzeichen «SO 1» dem Kanton Solothurn 390'000 Franken in die Kasse – ein neuer Rekord in der Schweiz.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

04.03.2026, 17:55

04.03.2026, 17:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einer Online-Auktion für ein Autokennzeichen ist ein neuer Schweizer Rekord aufgestellt worden.
  • Das Kontrollschild «SO 1» bringt dem Kanton Solothurn 390'000 Franken ein.
  • Der bisherige Rekordwert für ein Autokennzeichen lag bei 299'000 Franken – für «ZH 24» im Jahr 2024.
Mehr anzeigen

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Die Online-Auktion für das Autokennzeichen «SO 1» bringt dem Kanton Solothurn viel Geld in die Kasse: 390'000 Franken. Das ist ein Schweizer Rekord.

Die Auktion mit Startpreis 10'000 Franken dauerte eine Woche und ging am frühen Mittwochabend zu Ende. Es gab 29 Angebote. Der letzte Bieter war «edelstark». Die Bieterzeit wurde mehrfach um wenige Minuten verlängert, weil es kurz vor dem geplanten Ende um 17.00 Uhr weitere Angebote gab. Zwei Personen drückten den Preis jeweils um 10'000 Franken in die Höhe.

Der Schweizer Rekordwert für ein Autokennzeichen lag bisher bei 299'000 Franken – für «ZH 24» im Jahr 2024.

Preis sprang auf über 1 Million. Fake-Gebote für «SO 1» – Auktion wird abgebrochen

Preis sprang auf über 1 MillionFake-Gebote für «SO 1» – Auktion wird abgebrochen

Fake-Angebote mit Fantasienamen

Die Auktion des Kennzeichens «SO 1» hat eine Vorgeschichte: Während der ersten Auktion im Dezember gab es missbräuchliche Angebote mit Fantasienamen von mehr als einer Million Franken.

Das machte die Kantonsverwaltung über Nacht stutzig. Ein Tag vor dem Erreichen der Millionengrenze waren gemäss Verwaltung «ernsthafte und nachvollziehbare Angebote» von bis zu 357'000 Franken eingegangen. Insbesondere wegen der ungewöhnlich grossen Preissprünge sei der Verdacht unseriöser Gebote aufgekommen.

Der Kanton nahm Kontakt mit den Meistbietenden auf - und der Verdacht bestätigte sich: Es waren Spassangebote. Der Kanton zog den Stecker und versprach eine Neuauflage für einen «rechtssicheren Auktionsablauf». Wer nun mitbieten wollte, musste sich vorgängig mit gültigen Ausweisdaten identifizieren und online registrieren. Es gab auch eine Bonitätsprüfung.

Im Kanton Zürich fand das bislang tiefste Autokennzeichen «ZH 11» Mitte Dezember für 262'000 Franken einen neuen Besitzer. Das Kennzeichen «ZG 10» erzielte 2018 genau 233'000 Franken. Der Kanton Aargau erzielte im September 2021 mit dem Kennzeichen «AG 55» seinen Rekordwert mit 134'000 Franken.

Personalisierte Kontrollschilder zu teuer. Autofans enttäuscht – RÖSTI007-Nummer bleibt auf der Strecke

Personalisierte Kontrollschilder zu teuerAutofans enttäuscht – RÖSTI007-Nummer bleibt auf der Strecke

Sicherheit Schweizer Kontrollschilder. «Gemäss meinen Informationen nehmen Fälschungen zu»

Sicherheit Schweizer Kontrollschilder«Gemäss meinen Informationen nehmen Fälschungen zu»

Goldgrube Blechschild. Tiefe Nummer, hoher Preis: So viel wird für Kennzeichen hingeblättert

Goldgrube BlechschildTiefe Nummer, hoher Preis: So viel wird für Kennzeichen hingeblättert

