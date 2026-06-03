Spaniens Kronprinzessin Leonor ist jetzt auch Fallschirmjägerin

Spaniens Kronprinzessin ist jetzt auch Fallschirmjägerin – Gallery Spaniens Kronprinzessin Leonor (Mitte) befindet sich in der Endphase ihrer dreijährigen militärischen Ausbildung. Bild: dpa Die spanische Thronfolgerin gilt als umsichtig und entschlossen. Bild: dpa In der Heeresschule in Saragossa wurde Leonor in allen drei Waffengattungen ausgebildet: Heer, Marine und Luftwaffe. Bild: Raúl Terrel/EUROPA PRESS/dpa Bei ihrer Verabschiedung anlässlich ihrer Militärausbildung erschien im August 2023 die ganze Familie: König Felipe trug dabei seine Uniform, er hatte im selben Alter ebenfalls eine dreijährige Ausbildung im Militär gemacht. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Spaniens Kronprinzessin ist jetzt auch Fallschirmjägerin – Gallery Spaniens Kronprinzessin Leonor (Mitte) befindet sich in der Endphase ihrer dreijährigen militärischen Ausbildung. Bild: dpa Die spanische Thronfolgerin gilt als umsichtig und entschlossen. Bild: dpa In der Heeresschule in Saragossa wurde Leonor in allen drei Waffengattungen ausgebildet: Heer, Marine und Luftwaffe. Bild: Raúl Terrel/EUROPA PRESS/dpa Bei ihrer Verabschiedung anlässlich ihrer Militärausbildung erschien im August 2023 die ganze Familie: König Felipe trug dabei seine Uniform, er hatte im selben Alter ebenfalls eine dreijährige Ausbildung im Militär gemacht. Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Spaniens Kronprinzessin Leonor springt aus dem Flieger und bekommt das Abzeichen einer Fallschirmjägerin. Doch warum muss die spanische Thronfolgerin militärisch ausgebildet werden?

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kronprinzessin Leonor hat an der Militärischen Fallschirm-Sprungschule in Murcia erfolgreich die Ausbildung zur Fallschirmjägerin abgeschlossen.

Im Rahmen ihrer Offiziersausbildung absolvierte sie mehrere Sprünge, darunter auch einen Nachtsprung.

Die militärische Ausbildung soll sie auf ihre spätere Rolle als Oberbefehlshaberin der spanischen Streitkräfte vorbereiten. Mehr anzeigen

Spaniens Kronprinzessin Leonor (20) darf nun auch das Abzeichen einer Fallschirmjägerin tragen. Die Tochter von König Felipe VI. und Königin Letizia habe den Kurs an der Militärischen Fallschirm-Sprungschule Méndez Parada auf dem Luftwaffenstützpunkt Alcantarilla in der Region Murcia erfolgreich abgeschlossen, teilte das Königshaus in Madrid mit.

Sie habe mehrere Sprünge absolviert, darunter im Mai auch einen Nachtsprung, hiess es. Zum Abschluss des Kurses erhielt die Thronfolgerin gemeinsam mit rund 50 Kameradinnen und Kameraden das Diplom sowie das Abzeichen des «Cazador Paracaidista». Der Kurs ist Teil der militärischen Ausbildung Leonors an der Allgemeinen Luft- und Raumfahrtakademie (AGA) in Murcia, wo sie derzeit das dritte und letzte Jahr ihrer Offiziersausbildung absolviert.

Die Ausbildung bereitet Leonor auf ihre künftige Rolle als Oberbefehlshaberin («Capitana General») der spanischen Streitkräfte vor. Ihre militärische Laufbahn begann sie an der Heeresschule in Saragossa. Anschliessend absolvierte sie bei der Marine eine mehrmonatige Ausbildungsfahrt auf dem Schulschiff «Juan Sebastián El Cano». Seit dem vergangenen September ist sie bei der Luftwaffe stationiert, wo sie unter anderem auch ihren ersten Soloflug absolvierte.

Leonor gilt zwar als verträumt und etwas schüchtern, aber auch als besonnen, umsichtig, entschlossen und gut organisiert. Sie habe unter anderem Überlebenstraining bestanden und sei körperlich sehr fit, berichten spanische Medien unter Berufung auf militärische Vorgesetzte.