Spaniens Kronprinzessin Leonor ist jetzt auch Fallschirmjägerin

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Künftige Oberbefehlshaberin Spaniens Kronprinzessin Leonor ist jetzt auch Fallschirmjägerin

dpa

3.6.2026 - 22:26

Spaniens Kronprinzessin ist jetzt auch Fallschirmjägerin – Gallery
Spaniens Kronprinzessin ist jetzt auch Fallschirmjägerin – Gallery. Spaniens Kronprinzessin Leonor (Mitte) befindet sich in der Endphase ihrer dreijährigen militärischen Ausbildung.

Spaniens Kronprinzessin Leonor (Mitte) befindet sich in der Endphase ihrer dreijährigen militärischen Ausbildung.

Bild: dpa

Spaniens Kronprinzessin ist jetzt auch Fallschirmjägerin – Gallery. Die spanische Thronfolgerin gilt als umsichtig und entschlossen.

Die spanische Thronfolgerin gilt als umsichtig und entschlossen.

Bild: dpa

Spaniens Kronprinzessin ist jetzt auch Fallschirmjägerin – Gallery. In der Heeresschule in Saragossa wurde Leonor in allen drei Waffengattungen ausgebildet: Heer, Marine und Luftwaffe.

In der Heeresschule in Saragossa wurde Leonor in allen drei Waffengattungen ausgebildet: Heer, Marine und Luftwaffe.

Bild: Raúl Terrel/EUROPA PRESS/dpa

Spaniens Kronprinzessin ist jetzt auch Fallschirmjägerin – Gallery. Bei ihrer Verabschiedung anlässlich ihrer Militärausbildung erschien im August 2023 die ganze Familie: König Felipe trug dabei seine Uniform, er hatte im selben Alter ebenfalls eine dreijährige Ausbildung im Militär gemacht.

Bei ihrer Verabschiedung anlässlich ihrer Militärausbildung erschien im August 2023 die ganze Familie: König Felipe trug dabei seine Uniform, er hatte im selben Alter ebenfalls eine dreijährige Ausbildung im Militär gemacht.

Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Spaniens Kronprinzessin ist jetzt auch Fallschirmjägerin – Gallery
Spaniens Kronprinzessin ist jetzt auch Fallschirmjägerin – Gallery. Spaniens Kronprinzessin Leonor (Mitte) befindet sich in der Endphase ihrer dreijährigen militärischen Ausbildung.

Spaniens Kronprinzessin Leonor (Mitte) befindet sich in der Endphase ihrer dreijährigen militärischen Ausbildung.

Bild: dpa

Spaniens Kronprinzessin ist jetzt auch Fallschirmjägerin – Gallery. Die spanische Thronfolgerin gilt als umsichtig und entschlossen.

Die spanische Thronfolgerin gilt als umsichtig und entschlossen.

Bild: dpa

Spaniens Kronprinzessin ist jetzt auch Fallschirmjägerin – Gallery. In der Heeresschule in Saragossa wurde Leonor in allen drei Waffengattungen ausgebildet: Heer, Marine und Luftwaffe.

In der Heeresschule in Saragossa wurde Leonor in allen drei Waffengattungen ausgebildet: Heer, Marine und Luftwaffe.

Bild: Raúl Terrel/EUROPA PRESS/dpa

Spaniens Kronprinzessin ist jetzt auch Fallschirmjägerin – Gallery. Bei ihrer Verabschiedung anlässlich ihrer Militärausbildung erschien im August 2023 die ganze Familie: König Felipe trug dabei seine Uniform, er hatte im selben Alter ebenfalls eine dreijährige Ausbildung im Militär gemacht.

Bei ihrer Verabschiedung anlässlich ihrer Militärausbildung erschien im August 2023 die ganze Familie: König Felipe trug dabei seine Uniform, er hatte im selben Alter ebenfalls eine dreijährige Ausbildung im Militär gemacht.

Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Spaniens Kronprinzessin Leonor springt aus dem Flieger und bekommt das Abzeichen einer Fallschirmjägerin. Doch warum muss die spanische Thronfolgerin militärisch ausgebildet werden?

DPA

03.06.2026, 22:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kronprinzessin Leonor hat an der Militärischen Fallschirm-Sprungschule in Murcia erfolgreich die Ausbildung zur Fallschirmjägerin abgeschlossen.
  • Im Rahmen ihrer Offiziersausbildung absolvierte sie mehrere Sprünge, darunter auch einen Nachtsprung.
  • Die militärische Ausbildung soll sie auf ihre spätere Rolle als Oberbefehlshaberin der spanischen Streitkräfte vorbereiten.
Mehr anzeigen

Spaniens Kronprinzessin Leonor (20) darf nun auch das Abzeichen einer Fallschirmjägerin tragen. Die Tochter von König Felipe VI. und Königin Letizia habe den Kurs an der Militärischen Fallschirm-Sprungschule Méndez Parada auf dem Luftwaffenstützpunkt Alcantarilla in der Region Murcia erfolgreich abgeschlossen, teilte das Königshaus in Madrid mit.

Sie habe mehrere Sprünge absolviert, darunter im Mai auch einen Nachtsprung, hiess es. Zum Abschluss des Kurses erhielt die Thronfolgerin gemeinsam mit rund 50 Kameradinnen und Kameraden das Diplom sowie das Abzeichen des «Cazador Paracaidista». Der Kurs ist Teil der militärischen Ausbildung Leonors an der Allgemeinen Luft- und Raumfahrtakademie (AGA) in Murcia, wo sie derzeit das dritte und letzte Jahr ihrer Offiziersausbildung absolviert.

Die Ausbildung bereitet Leonor auf ihre künftige Rolle als Oberbefehlshaberin («Capitana General») der spanischen Streitkräfte vor. Ihre militärische Laufbahn begann sie an der Heeresschule in Saragossa. Anschliessend absolvierte sie bei der Marine eine mehrmonatige Ausbildungsfahrt auf dem Schulschiff «Juan Sebastián El Cano». Seit dem vergangenen September ist sie bei der Luftwaffe stationiert, wo sie unter anderem auch ihren ersten Soloflug absolvierte.

Leonor gilt zwar als verträumt und etwas schüchtern, aber auch als besonnen, umsichtig, entschlossen und gut organisiert. Sie habe unter anderem Überlebenstraining bestanden und sei körperlich sehr fit, berichten spanische Medien unter Berufung auf militärische Vorgesetzte.

Darum ist Victoria die fitteste Kronprinzessin der Welt

Darum ist Victoria die fitteste Kronprinzessin der Welt

Sie ist die Fitness-Queen unter Europas Adeligen: Victoria von Schweden beweist einmal mehr, wie topfit sie ist. Beim Training der gemeinnützigen Organisation «Löparakademin» absolviert die 48-Jährige ein intensives Fitnessprogramm.

20.05.2026

Mehr zum Thema

Keine Extrawürste bei spanischer Marine. Prinzessin Leonor (19) sticht monatelang in See

Keine Extrawürste bei spanischer MarinePrinzessin Leonor (19) sticht monatelang in See

WG-Leben, Studium, Weltumsegelung. So leben Europas künftige Königinnen

WG-Leben, Studium, WeltumsegelungSo leben Europas künftige Königinnen

Exklusive Gemeinschaft. Europas Prinzessinnen haben WhatsApp-Gruppe – aber eine ist ausgeschlossen

Exklusive GemeinschaftEuropas Prinzessinnen haben WhatsApp-Gruppe – aber eine ist ausgeschlossen

Meistgelesen

SVP-Politiker rutscht Aussage zur Kündigung der Personenfreizügigkeit raus
Gemeindepräsident von Crans-Montana VS bricht sein Schweigen
Flucht im Auto nach Liebesdrama
Deutschland scheitert krachend bei Wahl zu UN-Sicherheitsrat
Spaniens Kronprinzessin Leonor ist jetzt auch Fallschirmjägerin