Nachbarn merkten nichts Antonio lag wohl 15 Jahre tot in seiner Wohnung

dpa

13.10.2025 - 20:57

Die Policía Nacional hat die Ermittlungen übernommen. (Archivfoto)
Die Policía Nacional hat die Ermittlungen übernommen. (Archivfoto)
dpa

Tragischer Fund in Spanien: Ganze 15 Jahre lang bleibt der Tod eines einsamen Mannes in einem Mehrfamilienhaus mitten in einer Grossstadt unbemerkt. Entdeckt wird die Leiche wegen eines Notfalls.

DPA

13.10.2025, 20:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Valencia wurde die mumifizierte Leiche eines Mannes gefunden, der vermutlich seit rund 15 Jahren tot in seiner Wohnung lag.
  • Die Behörden gehen von einem natürlichen Tod aus, da die Wohnung von innen verschlossen war und keine Hinweise auf Fremdeinwirkung bestehen.
  • Nachbarn zeigten sich schockiert, da der zurückgezogen lebende Mann all die Jahre unbemerkt blieb.
Mehr anzeigen

In Valencia ist die Leiche eines Mannes entdeckt worden, der mutmasslich schon seit rund 15 Jahren tot in seiner Wohnung gelegen hat. Der makabre Fund im Stadtviertel La Fuensanta geschah, nachdem Feuerwehr und Polizei über ein Fenster in die Wohnung im sechsten Stock des Mehrfamilienhauses gelangt waren. Sie hatten dort eine durch heftige Regenfälle ausgelöste Überschwemmung beseitigen wollen, wie die TV-Sender RTVE und Antena 3 sowie weitere Medien unter Berufung auf die Polizei der Stadt im Osten Spaniens berichteten.

Nach den ersten Ermittlungen der Behörden starb der Mann namens Antonio um das Jahr 2010 herum – vermutlich im Alter von 70 oder 71 Jahren. Den Angaben zufolge lag die mumifizierte Leiche bekleidet im Schlafzimmer inmitten von Tauben, Taubenkadavern, Insekten und viel Müll. Die Tür der Wohnung war von innen verschlossen, und es gibt bisher keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Nationalpolizei geht deshalb von einem natürlichen Tod aus. Die Obduktion werde aber weitere Erkenntnisse liefern, hiess es.

Nachbarn sind entsetzt

Die Nachbarn können kaum glauben, dass sie 15 Jahre lang mit einem toten Mann praktisch unter einem Dach lebten. Diejenigen, die ihn gekannt haben, beschrieben ihn als zurückgezogen und vereinsamt. Er habe seit Jahrzehnten von seiner Familie getrennt gelebt und kaum Kontakt zur Aussenwelt gehabt.

Ein Nachbar erklärte gegenüber Antena 3: «Da wir ihn nie gesehen haben, dachten alle, er sei in einem Pflegeheim.» «Hier kannten wir ihn nicht. Wir sind alle geschockt», wurde ein weiterer Bewohner des Hauses in der Zeitung «El País» zitiert. Sein Tod sei unter anderem auch deshalb unbemerkt geblieben, weil Rechnungen während der Jahre weiterbezahlt worden seien und Nachbarn den überquellenden Briefkasten regelmässig geleert hätten, schrieb das Blatt.

Mumie in Kühltasche: «Sie ist meine spirituelle Freundin»

Mumie in Kühltasche: «Sie ist meine spirituelle Freundin»

In der Kühltasche eines ehemaligen Essenslieferanten haben Polizisten in Peru bei einer Patrouille in einem Park einen mehrere Jahrhunderte alten mumifizierten Menschen gefunden. Behörden zufolge soll die Mumie zwischen 600 und 800 Jahre alt sein.

01.03.2023

