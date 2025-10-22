Für Strände in San Sebastiàn gelten ab der Sommersaison 2026 neue Regeln. Bild: Emilio Rappold/dpa

Neue Strandregeln in San Sebastiàn: Die spanische Stadt verbietet laute Musik und das Rauchen. Einwohner*innen hatten genug von der Lärmbelästigung und der Verschmutzung an ihren Badeorten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die spanische Stadt San Sebastiàn hat neue Regeln für seine Strände erlassen.

Zukünftig ist das Rauchen an den Stränden verboten. Auch laute Musik ist tabu: Lautsprecher müssen ebenfalls draussen bleiben.

Die Änderung erfolgte nach einer Beschwerde von Anwohner*innen, die sich über Lärmbelästigung und die verschmutze Umwelt beschwerten.

Die neue Regelung tritt im Sommer 2026 in Kraft. Mehr anzeigen

Wer gerne in Spanien Urlaub macht, raucht und laute Musik am Strand mag, sollte San Sebastiàn zukünftig meiden. Die spanische Urlaubsstadt führt ab 2026 neue Regeln für den Strand an.

Das Rauchen soll an den Stränden der Stadt nahe der französischen Grenze nun genauso verboten werden wie laute Musik. Für die Bewohner*innen der etwa 190‘000 Menschen umfassenden Stadt im Baskenland ist der jährliche Massentourismus längst zum Ärgernis geworden.

Umwelt soll von Regelung profitieren

Die Behörden reagieren damit auf Beschwerden der Anwohner*innen. Diese hatten sich wiederholt über Zigarettengeruch und Lärmbelästigung an den Strandanlagen des Urlaubsortes beschwert. Zu diesem Zweck wurde eine gemeinschaftliche Beschwerde eingerichtet.

Auch die Verschmutzung der Umwelt durch rücksichtslose Touristen ist den Menschen ein Dorn im Auge, berichtet «20 Minuten». In einer Beschwerde Einheimischer an die Behörden ist vor allem von ausgedrückten Zigaretten die Rede. Diese sollen 50 Prozent des Abfalls ausmachen.

Neuregelungen auch an anderen Urlaubsorten

Mit einem Rauchverbot soll diesem Trend entgegengewirkt werden. Laute Musik soll an den Stränden von San Sebastián ebenfalls verboten werden. Lautsprecher sind tabu, wer Musik hören mag, soll das mit Kopfhörern tun, ratet die Stadt.

Eine Lockerung eines Verbots ist in dem neuen Beschluss jedoch auch enthalten. Hunde waren in den Sommermonaten von Mai bis September bislang komplett von den Stränden verbannt. Ab nächstem Jahr können Hundebesitzer*innen mit ihren Tieren aber zumindest abends zwischen 21 Uhr und Mitternacht Gassi gehen.

Die neuen Regeln sollen im Sommer 2026 in Kraft treten. Neben San Sebastiàn haben auch Portofino und Mallorca zuletzt neue, restriktivere Regeln erlassen.