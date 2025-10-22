  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Beschwerde der Anwohner Spanischer Urlaubsort verbietet Zigaretten und laute Musik

Jan-Niklas Jäger

22.10.2025

Für Strände in San Sebastiàn gelten ab der Sommersaison 2026 neue Regeln.
Für Strände in San Sebastiàn gelten ab der Sommersaison 2026 neue Regeln.
Bild: Emilio Rappold/dpa

Neue Strandregeln in San Sebastiàn: Die spanische Stadt verbietet laute Musik und das Rauchen. Einwohner*innen hatten genug von der Lärmbelästigung und der Verschmutzung an ihren Badeorten.

Jan-Niklas Jäger

22.10.2025, 21:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die spanische Stadt San Sebastiàn hat neue Regeln für seine Strände erlassen.
  • Zukünftig ist das Rauchen an den Stränden verboten. Auch laute Musik ist tabu: Lautsprecher müssen ebenfalls draussen bleiben.
  • Die Änderung erfolgte nach einer Beschwerde von Anwohner*innen, die sich über Lärmbelästigung und die verschmutze Umwelt beschwerten.
  • Die neue Regelung tritt im Sommer 2026 in Kraft.
Mehr anzeigen

Wer gerne in Spanien Urlaub macht, raucht und laute Musik am Strand mag, sollte San Sebastiàn zukünftig meiden. Die spanische Urlaubsstadt führt ab 2026 neue Regeln für den Strand an.

Das Rauchen soll an den Stränden der Stadt nahe der französischen Grenze nun genauso verboten werden wie laute Musik. Für die Bewohner*innen der etwa 190‘000 Menschen umfassenden Stadt im Baskenland ist der jährliche Massentourismus längst zum Ärgernis geworden.

Umwelt soll von Regelung profitieren

Die Behörden reagieren damit auf Beschwerden der Anwohner*innen. Diese hatten sich wiederholt über Zigarettengeruch und Lärmbelästigung an den Strandanlagen des Urlaubsortes beschwert. Zu diesem Zweck wurde eine gemeinschaftliche Beschwerde eingerichtet.

Kuriose Touristen-Regeln. Italienische Ferienorte wehren sich gegen respektloses Verhalten

Kuriose Touristen-RegelnItalienische Ferienorte wehren sich gegen respektloses Verhalten

Auch die Verschmutzung der Umwelt durch rücksichtslose Touristen ist den Menschen ein Dorn im Auge, berichtet «20 Minuten». In einer Beschwerde Einheimischer an die Behörden ist vor allem von ausgedrückten Zigaretten die Rede. Diese sollen 50 Prozent des Abfalls ausmachen.

Neuregelungen auch an anderen Urlaubsorten

Mit einem Rauchverbot soll diesem Trend entgegengewirkt werden. Laute Musik soll an den Stränden von San Sebastián ebenfalls verboten werden. Lautsprecher sind tabu, wer Musik hören mag, soll das mit Kopfhörern tun, ratet die Stadt.

Eine Lockerung eines Verbots ist in dem neuen Beschluss jedoch auch enthalten. Hunde waren in den Sommermonaten von Mai bis September bislang komplett von den Stränden verbannt. Ab nächstem Jahr können Hundebesitzer*innen mit ihren Tieren aber zumindest abends zwischen 21 Uhr und Mitternacht Gassi gehen.

Die neuen Regeln sollen im Sommer 2026 in Kraft treten. Neben San Sebastiàn haben auch Portofino und Mallorca zuletzt neue, restriktivere Regeln erlassen.

Bye-bye Ballermann-Booze: Mallorca verbietet Alkohol auf offener Strasse

Bye-bye Ballermann-Booze: Mallorca verbietet Alkohol auf offener Strasse

Das Saufen am Ballermann hat ein Ende! Ausgerechnet auf der berühmten Partymeile auf Mallorca darf künftig weder auf offener Strasse noch am Strand Alkohol getrunken werden.

12.05.2024

Mehr zum Thema

Vorsicht in deinen Ferien. An diesen Stränden kannst du fürs Buddeln im Sand gebüsst werden

Vorsicht in deinen FerienAn diesen Stränden kannst du fürs Buddeln im Sand gebüsst werden

Abkühlung nur für Reiche. Im Libanon sind Strandbesuche purer Luxus

Abkühlung nur für ReicheIm Libanon sind Strandbesuche purer Luxus

Spanier sind alarmiert. Gibt es bald keine Strände mehr im Ferienparadies?

Spanier sind alarmiertGibt es bald keine Strände mehr im Ferienparadies?

Meistgelesen

Das sagt Shiffrin über den Rücktritt von Gut-Behrami
So spioniert die AfD in Deutschland angeblich für Putin
Berner erwürgte seine Frau, weil seine Affäre aufzufliegen drohte
Liverpool schiesst Frankfurt ab ++ Bayern zerlegt Brügge ++ Chelsea lässt Ajax bluten
Russischer Kommandant soll Mord an Zivilisten befohlen haben +++ EU bringt neues Sanktionspaket auf den Weg