Champagner darf nur aus handverlesenen Trauben aus dem entsprechenden Anbaugebiet hergestellt werden. Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa (Symbolbild)

Weil er mit Kohlensäure und Aromen versetzten Wein als Champagner verkaufte, wurde ein französischer Winzer zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Es entstand ein Millionenschaden.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Winzer ist im französischen Reims zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er spanischen Wein mit Kohlensäure und Aroma versetzt und als Champagner verkauft hat.

Der 56-jährige wurde zu insgesamt vier Jahren Haft verurteilt, zweieinhalb Jahre davon auf Bewährung sowie zu mehreren Millionen Franken Schadensersatz.

Zwischen 2022 und 2023 hat er hunderttausende Flaschen seines gefälschten Champagners verkauft. Mehr anzeigen

Er hatte spanischen Wein mit Kohlensäure und Aroma versetzt und als Champagner verkauft: Ein 56 Jahre alter Winzer wurde am Dienstag in Reims zu vier Jahren Haft, davon zweieinhalb Jahre auf Bewährung, und mehreren Millionen Euro Schadensersatz verurteilt.

Der Winzer hatte 2022 und 2023 hunderttausende Flaschen seines gefälschten Champagners verkauft. Die genaue Zahl der in Frankreich und im Ausland verkauften Flaschen lasse sich wegen betrügerischer Buchführung nicht nachvollziehen, bedauerte Diane De Valbray, Anwältin des Champagner-Verbandes.

«Ich habe einen Fehler gemacht, ich bin ruiniert»

Der Verurteilte vertrieb den gepanschten Schaumwein unter seinen Namen als «Champagne Didier Chopin» und unter rund 100 weiteren Markennamen. «Ich habe einen Fehler gemacht, ich bin ruiniert», hatte Chopin am Ende des Prozesses gesagt. Seine Frau, die an dem Geschäft beteiligt war, wurde zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Dem Ehepaar wurde zudem verboten, ein Unternehmen zu leiten. Für fünf Jahre dürfen sie keine Tätigkeit im Zusammenhang mit Champagner ausüben. Champagner darf nur aus handgelesenen Trauben aus dem entsprechenden Anbaugebiet hergestellt werden und gärt in der Flasche. Die französische Bezeichnung ist geschützt.