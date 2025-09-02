  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Spanischer Wein mit Kohlensäure Betrügerischer Winzer muss wegen Fake-Champagner in Haft

SDA

2.9.2025 - 20:32

Champagner darf nur aus handverlesenen Trauben aus dem entsprechenden Anbaugebiet hergestellt werden.
Champagner darf nur aus handverlesenen Trauben aus dem entsprechenden Anbaugebiet hergestellt werden.
Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa (Symbolbild)

Weil er mit Kohlensäure und Aromen versetzten Wein als Champagner verkaufte, wurde ein französischer Winzer zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Es entstand ein Millionenschaden.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

02.09.2025, 20:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Winzer ist im französischen Reims zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er spanischen Wein mit Kohlensäure und Aroma versetzt und als Champagner verkauft hat.
  • Der 56-jährige wurde zu insgesamt vier Jahren Haft verurteilt, zweieinhalb Jahre davon auf Bewährung sowie zu mehreren Millionen Franken Schadensersatz.
  • Zwischen 2022 und 2023 hat er hunderttausende Flaschen seines gefälschten Champagners verkauft.
Mehr anzeigen

Er hatte spanischen Wein mit Kohlensäure und Aroma versetzt und als Champagner verkauft: Ein 56 Jahre alter Winzer wurde am Dienstag in Reims zu vier Jahren Haft, davon zweieinhalb Jahre auf Bewährung, und mehreren Millionen Euro Schadensersatz verurteilt.

Der Winzer hatte 2022 und 2023 hunderttausende Flaschen seines gefälschten Champagners verkauft. Die genaue Zahl der in Frankreich und im Ausland verkauften Flaschen lasse sich wegen betrügerischer Buchführung nicht nachvollziehen, bedauerte Diane De Valbray, Anwältin des Champagner-Verbandes.

Beliebter Banker-Treffpunkt. Zürcher Edel-Lokal verkauft gefälschte Zigarren für viel Geld

Beliebter Banker-TreffpunktZürcher Edel-Lokal verkauft gefälschte Zigarren für viel Geld

«Ich habe einen Fehler gemacht, ich bin ruiniert»

Der Verurteilte vertrieb den gepanschten Schaumwein unter seinen Namen als «Champagne Didier Chopin» und unter rund 100 weiteren Markennamen. «Ich habe einen Fehler gemacht, ich bin ruiniert», hatte Chopin am Ende des Prozesses gesagt. Seine Frau, die an dem Geschäft beteiligt war, wurde zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Dem Ehepaar wurde zudem verboten, ein Unternehmen zu leiten. Für fünf Jahre dürfen sie keine Tätigkeit im Zusammenhang mit Champagner ausüben. Champagner darf nur aus handgelesenen Trauben aus dem entsprechenden Anbaugebiet hergestellt werden und gärt in der Flasche. Die französische Bezeichnung ist geschützt.

Artenschutz Schweiz: So helfen Winzer den Wiesel — und umgekehrt

Artenschutz Schweiz: So helfen Winzer den Wiesel — und umgekehrt

In den Rebbergen der Bündner Herrschaft finden sich noch Tierarten, die in der Schweiz selten geworden sind. Gemeinsam mit Naturschutzorganisationen schaffen Weinbauern wichtige Lebensräume und können sogar davon profitieren.

22.06.2023

Mehr zum Thema

Erntehelfer ausgebeutet. Haftstrafen für «Weinlese der Schande» in Frankreich

Erntehelfer ausgebeutetHaftstrafen für «Weinlese der Schande» in Frankreich

Ausweisentzug wegen Rasens. Irina Beller: «Im Zug kann ich so viel Champagner trinken, wie ich will»

Ausweisentzug wegen RasensIrina Beller: «Im Zug kann ich so viel Champagner trinken, wie ich will»

Neue Studie. Das Gläschen Wein soll doch nicht gesund sein

Neue StudieDas Gläschen Wein soll doch nicht gesund sein

Meistgelesen

Restaurant veröffentlicht Gäste-Rechnung – und geht viral
Hedgefonds-Manager sagt Finanzkrise in den USA voraus
Richter: Nationalgarde darf in LA keine Polizeiarbeit machen +++ Trump erhöht Druck auf Pharmafirmen
Tennis-Star erlebt Schock-Moment auf dem Court und bricht in Tränen aus
Er küsst die Kamera, dann streichelt er den Taucher – das steckt wirklich dahinter