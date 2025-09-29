  1. Privatkunden
Landung geht beinahe schief Spezialbeton bewahrt US-Flug vor Katastrophe

Julian Weinberger

29.9.2025

Die Bremsspuren auf der Landebahn zeigen: Die Ankunft eies Flugzeugs auf dem Flughafen von Roanoke-Blacksburg verlief gerade noch glimpflich.
Die Bremsspuren auf der Landebahn zeigen: Die Ankunft eies Flugzeugs auf dem Flughafen von Roanoke-Blacksburg verlief gerade noch glimpflich.
Bild: Roanoke-Blacksburg Airport via AP

Aufatmen im US-Bundesstaat Virginia: Ein Schutzengel hat bei der Landung eines Flugzeugs 50 Passagiere und die Crew vor Schlimmerem bewahrt. Offenbar verhinderte Spezialbeton eine Katastrophe.

Julian Weinberger

29.09.2025, 21:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Widrige Witterungsbedingungen zwangen einen US-Piloten am vergangenen Mittwoch zu einer holprigen Landung im US-Bundesstaat Virginia.
  • Als Retter in der Not erwies sich allem Anschein nach ein spezieller Betonuntergrund, der das Flugzeug rechtzeitig abbremste, ehe es zu einer Katastrophe kam.
  • Das Emas-System war erst im vergangenen Jahr auf dem Regionalflughafen von Roanoke-Blacksburg installiert worden, informierte eine Specherin.
Mehr anzeigen

Diese holprige Landung wird 50 Passagiere und die Crew von Flug 4339 sicher noch einige Zeit verfolgen: Heftiger Regen und Nebel liessen die Ankunft der Maschine von United Airlines auf dem US-Regionalflughafen Roanoke-Blacksburg zur Stressprobe werden.

Mit drei Stunden Verspätung visierte der Flug aus Washington vergangenen Mittwoch sein Ziel im US-Bundesstaat Virginia an – doch die Landung geriet zum Drahtseilakt. Wegen der widrigen Bedingungen kam die Maschine um 22 Uhr «zu weit vorne» zum Stehen. Das liess die US-Luftfahrtbehörde FAA laut «20min» in einer Erklärung verlauten. 

Spezieller Untergrund wurde erst 2024 installiert

«Das Flugzeug rollte in das Emas-System [d.Red.: das Sicherheitssystem Engineered Materials Arrestor System] hinein, die Passagiere konnten sicher aussteigen», gab Luftfahrtexperte Richard Levy gegenüber dem Sender FOX 5 DC Entwarnung. Dass die Maschine am Ende sicher zum Stehen kam, hat der Pilot wohl dem speziellen Untergrund auf der Landebahn des Flughafens zu verdanken. Demnach fungierte ein Sicherheitsbereich aus Zellbetonblöcken als zusätzliche Bremse für das Flugzeug - und verhinderte so eine mögliche Katastrophe.

Wie Flughafensprecherin Alexa Briehl nach der geglückten Landung informierte, sei das Auffangsystem erst im vergangenen Jahr installiert worden. Spezieller Porenbeton lässt das Fahrwerk des Flugzeugs einsinken und bremst die Maschine dadurch abrupt ab. Gleichzeitig verhindert der besondere Bodenbelag, dass Flugzeuge selbst bei holpriger Landung nachhaltig beschädigt werden.

Nicht nur in Roanoke-Blacksburg verhinderte Emas Schlimmeres. Auch in Chicago beugte der Belag im September eine mögliche Kollision einer Gulfstream G150 mit zwei Passagieren vor. US-weit sind 70 Flugplätze mit Emas ausgestattet.

