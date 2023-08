Ferrari-Lenker rast im Aargau gleich zwei Mal in Kontrolle

An der Kantonsgrenze Zürich-Aargau wurde ein 40-jähriger Zürcher in seinem Ferrari Roma von der Aargauer Kantonspolizei gleich zweimal mit überhöhtem Tempo gemessen. Symbolbild: Commons/Epensock

Ein 40-Jähriger ist seinen Führerausweis los: Der Zürcher ist im Aargau mit seinem Ferrari Roma gleich zwei Mal mit viel zu hoher Geschwindigkeit geblitzt worden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 40-jähriger Zürcher ist im Aargau gleich zwei Mal mit stark überhöhter Geschwindigkeit geblitzt worden.

Beim ersten Mal hat der Lenker die Polizei nicht einmal bemerkt. Beim zweiten Mal wurde ihm direkt der Führerausweis entzogen.

Der Mann war mit 127 und 121 km/h auf einer Strasse unterwegs, auf der nur 80 km/h erlaubt sind. Mehr anzeigen

Bei einer Polizeikontrolle ist der Fahrer eines Sportwagens am Mittwoch auf einer Ausserortsstrecke in Würenlos AG mit 127 km/h gemessen worden. Wenig später war das gleiche Auto in entgegengesetzter Richtung mit Tempo 121 unterwegs, wie die Kantonspolizei Aargau heute mitteilte.

Bei einer Kontrolle mit einem Lasermessgerät auf der Furttalstrasse, die Otelfingen ZH mit Würenlos AG verbindet, sei es nach der ersten Schnellfahrt um 13 Uhr nicht gelungen, den Sportwagen zu stoppen. Der Lenker des Ferrari Roma habe die erste Kontrolle gar nicht bemerkt, weiss der «Blick».

Noch bevor die Polizei Ermittlungen habe aufnehmen können, sei der gesuchte Sportwagen aus der anderen Richtung herangefahren, wiederum viel zu schnell. Dem 40-jährigen Zürcher am Steuer wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen, wie die Polizei schreibt.

Zudem sei ein weiterer Automobilist mit Tempo 115 auf der 80er-Strecke gemessen worden. Er durfte weiterfahren, müsse aber mit einem späteren Entzug des Führerausweises durch das Strassenverkehrsamt rechnen.

SDA/phi