Spaniel mit Schutzanzug Wie Hündin Maple kranke Honigbienen rettet

AP

12.8.2025 - 00:00

Für ihre Mission muss Spürhündin Maple einen Schutzanzug tragen.
Für ihre Mission muss Spürhündin Maple einen Schutzanzug tragen.
AP Photo/Mike Householder

An der Michigan State University wird ein ungewöhnliches Duo ausgebildet: Die pensionierte Polizeihündin Maple soll mit ihrer feinen Nase die gefährliche Amerikanische Faulbrut aufspüren – und so ganze Völker vor dem Aus retten.

DPA, AP

12.08.2025, 00:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die pensionierte Polizeihündin Maple hat gelernt, die amerikanische Faulbrut zu erschnüffeln.
  • Die bakterielle Krankheit, auch Bienenpest genannt, bedroht die Larven der Bienen.
  • Auch Maple, eine neunjährige English-Springer-Spaniel-Hündin, muss bei ihrem Einsatz zwischen den Bienenstöcken einen Schutzanzug tragen.
Mehr anzeigen

Beim Schutz von Honigbienen setzen Forscher der Michigan State University auf einen vierbeinigen Verbündeten: Das Pollinator Performance Center entwickelt ein Trainingsprogramm für Hunde, die mit Hilfe ihrer empfindlichen Nase die Amerikanische Faulbrut aufspüren sollen. Die bakterielle Krankheit, auch Bienenpest genannt, bedroht die Larven der Bienen.

Auftritt: Maple. Die neunjährige English-Springer-Spaniel-Hündin suchte im Polizeidienst nach Leichen. Nun ist sie pensioniert und lässt sich von ihrer Halterin Sue Stejskal geduldig einen gelben Schutzanzug überstreifen.

Ein Schleier über dem Kopf und vier Stiefelchen sollen dafür sorgen, dass Maple im Einsatz nicht gestochen wird. Ähnlich wie Menschen müssten auch Hunde geschützt werden, wenn sie an einem aktiven Bienenstock arbeiteten, erklärt Stejskal. Etwas komplizierter ist es dann aber doch: «Man kann sie nicht bei Amazon für Hunde kaufen. Deshalb mussten einige Anpassungen und Tests vorgenommen werden.»

Unterkühlt in der Böschung. Polizeihund Jango findet vermisste 99-Jährige in Urnäsch

Unterkühlt in der BöschungPolizeihund Jango findet vermisste 99-Jährige in Urnäsch

Maple kann Faulbrut erschnüffeln

Stejskal ist Absolventin der Michigan State University und bildet seit mehr als einem Vierteljahrhundert Hunde für Strafverfolgungsbehörden und andere Einsätze aus. Maple erlitt während eines Einsatzes in Ontario eine Verletzung und konnte seit dem vergangenen Jahr nicht mehr als Spürhund eingesetzt werden.

Genau zu diesem Zeitpunkt arbeitete Meghan Milbrath, Professorin an der MSU, an einem Diagnose- und Screening-Tool für Krankheiten bei Honigbienen. Ein Tierarzt, der an einer Bienen-Schulung teilgenommen hatte, brachte Milbrath mit Stejskal in Kontakt.

Sie trafen sich, und der Plan für einen Einsatz der Spürnasen war geboren. Maple lernte, die amerikanische Faulbrut zu erschnüffeln. Ihre Ausbildung wurde dokumentiert, damit Hundetrainer nach ihrem Vorbild weitere Hunde für den Einsatz am Bienenstock anlernen können.

Maple spürte zuvpr als Polizeihund Leichen auf.
Maple spürte zuvor als Polizeihund Leichen auf.
AP Photo/Mike Householder

«Das ist ein cooles Projekt»

Bei einer Vorführung zeigt Maple, was sie gelernt hat. Gekleidet in ihren gelben Anzug läuft sie zwischen Bienenstöcken hin und her. Als sie den Geruch wahrnimmt, der für sie platziert wurde, bleibt sie vor dem Bienenstock stehen und blickt gelassen zu Stejskal hoch. «Braves Mädchen. Ja», sagt ihre Halterin begeistert, bevor sie Maple den Kopfschutz abnimmt und ihr ein grünes Spielzeug mit dem Logo der Michigan State University zuwirft.

Stejskal ist sich bewusst, dass die Arbeit, die sie gemeinsam leisten, wichtig ist. «Das ist ein cooles Projekt», sagt sie. «Aber ich war total begeistert, weil meine Hündin weiterhin Freude in ihrem Leben haben und weiterhin arbeiten kann.»

Biker vs. Hundehalter: «Ein Velofahrer schlug meiner Freundin ins Gesicht» – «Es hat einige verrückte Hündeler»

Biker vs. Hundehalter: «Ein Velofahrer schlug meiner Freundin ins Gesicht» – «Es hat einige verrückte Hündeler»

Frei laufende Hunde und Velofahrer*innen – das birgt Konfliktpotenzial. Besonders kompliziert ist auf der Allmend in Zürich. Zusammenstössen und verbale Übergriffe gehören dort zur Tagesordnung. blue News war vor Ort.

26.06.2025

Haarlos und Glubschaugen. Das ist Petunia – der «hässlichste Hund der Welt»

Haarlos und GlubschaugenDas ist Petunia – der «hässlichste Hund der Welt»

Verhätschelt wie Babys. Sind Hunde die besseren Kinder? In bestimmter Hinsicht schon

Verhätschelt wie BabysSind Hunde die besseren Kinder? In bestimmter Hinsicht schon

Kauknochen unter Verdacht. Das steckt hinter dem Werwolf-Syndrom bei Hunden

Kauknochen unter VerdachtDas steckt hinter dem Werwolf-Syndrom bei Hunden

