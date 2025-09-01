  1. Privatkunden
Stärke 6,0 Mindestens 250 Tote bei Erdbeben in Afghanistan

SDA

1.9.2025 - 06:17

Freiwillige arbeitet in den Trümmern nach einem Erdbeben im Bezirk Zenda Jan. Ein weiteres starkes Erdbeben erschütterte den Westen Afghanistans.
Freiwillige arbeitet in den Trümmern nach einem Erdbeben im Bezirk Zenda Jan. Ein weiteres starkes Erdbeben erschütterte den Westen Afghanistans.
Bild: Keystone/AP/Ebrahim Noroozi

Immer wieder wird das Land am Hindukusch von schweren Erdbeben erschüttert. Auch jetzt ist die Zahl der Toten und Verletzten hoch – und sie könnte noch deutlich steigen.

Keystone-SDA

01.09.2025, 06:17

01.09.2025, 07:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem Erdbeben im Osten Afghanistans sind nach ersten Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Bachtar mindestens 250 Menschen ums Leben gekommen.
  • Ausserdem berichtete die von den regierenden Taliban kontrollierte Agentur von etwa 500 Verletzten in der Provinz Kunar.
  • Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben eine Stärke von 6,0.
Mehr anzeigen

Bei einem Erdbeben im Osten Afghanistans sind nach ersten Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Bachtar mindestens 250 Menschen ums Leben gekommen. Ausserdem berichtete die von den regierenden Taliban kontrollierte Agentur von etwa 500 Verletzten in der Provinz Kunar.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben eine Stärke von 6,0. Demnach ereignete es sich gegen Mitternacht an der Grenze zu Pakistan in einer Tiefe von acht Kilometern.

Das Erdbeben ereignete sich an der Grenze zu Pakistan.
Das Erdbeben ereignete sich an der Grenze zu Pakistan.
Bild: Screenshot USGS

Immer wieder gibt es schwere Erdbeben in der Region, wo die Arabische, die Indische und die Eurasische Platte aufeinandertreffen. Bei einer Erdbebenserie am 7. Oktober 2023 kamen in Afghanistan nach Angaben der UN mehr als 1500 Menschen ums Leben – viele weitere wurden verletzt. 2022 starben in dem Land am Hindukusch bei einem Beben nach Taliban-Angaben mehr als 1000 Menschen.

Angesichts des jahrzehntelangen Konflikts und der oft schlechten Bausubstanz sind viele Häuser in Afghanistan nicht sonderlich stabil. Erdbeben richten daher oft grosse Schäden an.

