Bei einem Badeunfall kam in Biel im September 2021 eine Drittklässlerin ums Leben. Symbolbild: Keystone

Nach einem tödlichen Unglück eines Kindes im Hallenbad des Bieler Kongresshauses im September 2021 hat die Staatsanwaltschaft für die drei Beschuldigten bedingte Freiheitsstrafen beziehungsweise in einem Fall eine bedingte Geldstrafe gefordert.

Ihnen wird fahrlässige Tötung zur Last gelegt.

Die Staatsanwaltschaft fordert für die drei Beschuldigten bedingte Freiheitsstrafen beziehungsweise in einem Fall eine bedingte Geldstrafe. Mehr anzeigen

Vor Gericht stehen seit Montag die Lehrerin des achtjährigen Mädchens, das bei einem Klassenausflug ins Hallenbad verunglückte, der Bademeister des Kongresshauses und seine Vorgesetzte. Ihnen wird fahrlässige Tötung zur Last gelegt.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft wog die Schuld der Lehrerin am schwersten. Diese habe ihre Sorgfaltspflichten verletzt, etwa indem sie das achtjährige Mädchen, das nicht schwimmen konnte, nicht genügend unter Aufsicht gehabt habe. Sie habe zwar Regeln durchgegeben, dass die Kinder nicht ins tiefe Wasser dürften, aber konsequent durchgesetzt habe sie sie nicht.

Bademeister war auf der Toilette

Auch der Bademeister habe seine Pflichten verletzt. So habe dieser während seiner Aufsichtszeit andere Arbeiten durchgeführt und sei auf die Toilette gegangen, ohne jemand anderen mit der Aufsicht zu beauftragen.

Die damalige Verantwortliche des Bades habe ihre Pflichten ebenfalls verletzt, etwa indem sie die Qualifikationen des Bademeisters nicht geprüft habe. Dessen Brevet sei nämlich wegen einer fehlenden Weiterbildung nicht mehr gültig gewesen. Auch habe sie den Bademeister mit Arbeiten während seiner Wasseraufsicht betraut.

Für die Lehrerin forderte die Staatsanwaltschaft eine bedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten und eine Geldstrafe von 14'200 Franken. Für den Bademeister forderte sie eine bedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten und eine Busse von 900 Franken. Für die Chefin schliesslich verlangte die Staatsanwältin eine bedingte Geldstrafe von 90 Tagen à 150 Franken und eine Busse von 3000 Franken.

Keine Klarheit

Die Eltern des ertrunkenen Mädchens hatten sich zum Auftakt der Gerichtsverhandlung vor allem eines gewünscht: Klarheit darüber, wie ihr Kind ums Leben kam. Doch die Suche nach der Wahrheit gestaltete sich am Montag schwierig, denn wirklich mitbekommen, was passierte, hatte offenbar niemand der Angeschuldigten.

Eine andere Badbesucherin hatte das reglose Mädchen am Grund des Tiefwasserbereichs bemerkt, geborgen und dann zusammen mit dem mittlerweile anwesenden Bademeister die Reanimation eingeleitet.

Die Angeschuldigten wiesen am Montag vor Gericht die Anschuldigungen zurück. Sie hätten alles ihnen mögliche getan, um einen Unfall zu verhindern, gaben sei an.

Ohne Erlaubnis in den Tiefwasserbereich

So habe sie den Kindern mehrfach klar gemacht, dass sie sich nicht in den Tiefwasserbereich begeben dürften, sagte die Lehrerin. Die Bereiche, in denen sich die Kinder aufhalten durften, habe sie stets im Blick gehabt, auch den Ausgang der Rutschbahn, die die Kinder benutzen durften. Im übrigen Teil habe auch der Bademeister eine Überwachungsaufgabe.

Der Bademeister betonte, dass gerade Kinder, die nicht schwimmen können, eine lückenlose Überwachung durch ihre Betreuungspersonen bräuchten. Die Chefin gab an, sie sei damals weder für die Kontrolle der Qualifikationen noch für die personellen Ressourcen verantwortlich gewesen. Diese seien ihr von ihren Vorgesetzten vorgegeben worden.

Schuld zuschieben

Für die Eltern des Mädchens sei es belastend, nicht zu wissen, wie ihr Töchterchen ums Leben gekommen sei, betonte deren Anwalt. Erschwerend komme dazu, dass sich nun niemand verantwortlich fühle.

Auch die Staatsanwaltschaft stellte fest: «jeder versucht die Schuld auf einen anderen zu schieben». Hätten die drei Personen ihre Pflichten wahrgenommen, hätte der Tod des Mädchens verhindert werden können, kam sie zum Schluss.

Am Dienstag werden die Anwälte der Beschuldigten plädieren. Das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts in Biel wird am 30. Oktober bekannt gegeben. Bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils gilt für die Angeschuldigten die Unschuldsvermutung.