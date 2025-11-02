Die Einbrecher hatten einen mit einer Hebebühne ausgestatteten Lkw neben dem Museum geparkt. Dimitar Dilkoff/AFP/dpa (Archivbild)

Die bisher gefassten Tatverdächtigen des Millionen-Raubs im Louvre waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kleinkriminelle. Von den gestohlenen Juwelen fehlt nach wie vor jede Spur.

Das Profil der Festgenommenen entspreche «nicht dem, was man normalerweise mit den oberen Rängen der organisierten Kriminalität in Verbindung bringt», sagte die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau.

Von dem bei dem Einbruch gestohlenen Schmuck im Wert von geschätzt 82 Millionen Franken sowie unschätzbarem historischen Wert fehlt bis heute jede Spur. Mehr anzeigen

Zwei Wochen nach dem Kronjuwelen-Diebstahl im Pariser Louvre haben die französischen Ermittler erste Erkenntnisse zu den mutmasslichen Tätern veröffentlicht. Bei den bisher festgenommenen Verdächtigen handele es sich um Kleinkriminelle und nicht um Mitglieder einer hochprofessionellen Bande, sagte die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau am Sonntag in einem Radiointerview. Nach den Drahtziehern des spektakulären Einbruchs wird noch gefahndet.

Das Profil der Festgenommenen «entspricht nicht dem, was man normalerweise mit den oberen Rängen der organisierten Kriminalität in Verbindung bringt», sagte Beccuau. Bislang wurden vier Verdächtige im Alter zwischen 34 und 39 Jahren in Untersuchungshaft genommen, darunter eine Frau, der Komplizenschaft vorgeworfen wird.

Die drei männlichen Festgenommenen gehören nach Überzeugung der Ermittler zu dem vierköpfigen Einbecherkommando, das am 19. Oktober mit Hilfe eines Lastenaufzugs durch ein Fenster in die erste Etage des berühmten Museums im Zentrum von Paris gelangt war und dort Teile der französischen Kronjuwelen gestohlen hatte. Nach dem vierten Einbrecher wird noch gefahndet.

Zwei der Festgenommenen sind nach Angaben der leitenden Staatsanwältin teilweise geständig. Der dritte Verdächtige und dessen Partnerin leugneten jede Beteiligung an der Tat.

Das Paar wurde gefasst, nachdem DNA-Spuren der beiden in der Kabine des bei dem Einbruch genutzten Lastenaufzugs gefunden wurden. Die beiden anderen Festgenommenen hinterliessen laut Beccuau DNA-Spuren an einem für die Flucht genutzten Motorroller beziehungsweise an einer der im Louvre aufgebrochenen Vitrinen sowie an in dem Museum zurückgelassenen Gegenständen.

Die drei männlichen Verdächtigen sind allesamt wegen Diebstählen vorbestraft, zum Teil mehrfach. Gegen sie wird wegen Bandendiebstahls und Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Einem der Männer wurden bereits Diebstahl durch eine organisierte Gang und kriminelle Verschwörung zur Last gelegt. Beccuau sagte, der Mann sei bereits elf Mal verurteilt worden, in zehn Fällen wegen Diebstahls.

Ein 39 Jahre alter Verdächtiger, der bereits am Mittwoch offiziell beschuldigt wurde, wird mit 15 Verurteilungen in Verbindung gebracht, darunter zwei wegen Diebstahls, wie die Staatsanwältin sagte.

Von den Juwelen fehlt jede Spur

Die Frau aus La Courneuve am nördlichen Pariser Stadtrand war nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP in Tränen aufgelöst, als sie am Samstag vor einem Gericht in der französischen Hauptstadt erschien und das Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet wurde. Ihr werden Beihilfe zum Diebstahl und Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Vor Gericht sagte die 38-Jährige, sie habe Angst um ihre Kinder und sich selbst.

«Es gibt vier Einbrecher, mindestens einer ist noch nicht gefunden», sagte Innenminister Laurent Nuñez der Zeitung «Le Parisien». Zudem werde weiter nach dem oder den Drahtziehern des spektakulären Einbruchs gesucht.

Von dem bei dem Einbruch gestohlenen Schmuck im Wert von geschätzt 88 Millionen Euro (rund 82 Millionen Franken) sowie unschätzbarem historischen Wert fehlt bis heute jede Spur.

Möglicherweise seien die Juwelen bereits ins Ausland gebracht worden, sagte Innenminister Nuñez. Er sei aber zuversichtlich, dass sie wiedergefunden werden könnten. Staatsanwältin Beccuau zufolge haben die Ermittler den Schwarzmarkt im Auge, wo die wertvollen Schmuckstücke angeboten werden könnten. Beccuau schloss zudem nicht aus, dass die Juwelen als «Tauschware» im Milieu der organisierten Kriminalität genutzt werden könnten.

