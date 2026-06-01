Stadt Zürich versteckt Gemälde mit Nackten vor Blicken Minderjähriger

Der Ausstellungsraum im Kunstverein Max-Frisch-Bad wurde von innen mit Sichtschutzfolie verhängt. Screenshot Instagram Sigurd Wendland

Ein Gemälde mit nackten Menschen im Zürcher Freibad Letzigraben sorgt für Empörung. Die Stadt hält das Werk «Hide away» des Berliner Künstlers Sigurd Wendland für so anstössig, dass sie es nun mit Sichtschutzfolie vor den Blicken Minderjähriger versteckt.

Keystone-SDA, Redaktion blue News Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Bild mit nackten Menschen im Zürcher Freibad Letzigraben sorgt laut einem Medienbericht für Empörung.

Die Stadt hält das Werk «Hide away» des Berliner Künstlers Sigurd Wendland offenbar für so anstössig, dass sie es vor den Blicken von Minderjährigen versteckt.

Die Ausstellung ist weiter zugänglich.

Der empörte Künstler verlangt, dass das Bild nach Berlin zurückgeschickt wird. Mehr anzeigen

Ein Bild mit nackten Menschen im Zürcher Freibad Letzigraben hat laut der «Neuen Zürcher Zeitung» für Empörung gesorgt. Die Stadt hält das Werk «Hide away» des Berliner Künstlers Sigurd Wendland für so anstössig, dass sie es vor den Blicken von Minderjährigen versteckt, wie die Zeitung schrieb. Die Glasscheibe des Ausstellungsraums in der Badi sei mit einer Sichtschutzfolie abgeklebt worden. Auf Wendlands Gemälde sind nackte, sich windende Frauen, Männer und Kinder zu sehen.

Bild des Anstosses: Sigurd Wendlands Gemälde «Hide away» in seiner Ausstellung im Max-Frisch-Bad ist nun tatsächlich etwas versteckt. Bild: Sigurd Wendland

Tobias Bernhard, Leiter Bade- und Eisanlagen beim Sportamt der Stadt Zürich, habe dies damit begründet, dass sich der Ausstellungsraum in einem Freibad und nicht in einem Museum befinde.

Der Ausstellungsraum beim Eingang der Badi ist gewöhnlich frei einsehbar. Aber da die Stadt Zürich eines der Bilder für so anstössig halte, dass sie Kinder und Jugendliche vor dem direkten Anblick schützen wolle, werde der Blick in den Raum nun erschwert. Hinter der aufgeklebten Sichtschutzfolie seien nur «schemenhaft die Umrisse grossformatiger Malereien» zu sehen, schreibt die «NZZ». Dabei handele es sich um Wendlands Werke, die derzeit im Ausstellungsraum der Badi gezeigt werden. Der Maler ist für seine Aktbilder bekannt.

Empörter Künstler will Bild zurück

Das vom Zürcher Schriftsteller und Architekt Max Frisch gestaltete Freibad – im Volksmund «Max-Frisch-Bad» genannt – habe «seit je einen Sinn für Kunst», heisst es in dem Bericht. Eine Dauerausstellung auf dem Areal widmet sich Frischs Werk. Darüber hinaus organisiert ein gemeinnütziger Verein regelmässig Ausstellungen zeitgenössischer Kunst. In diesem Sommer steht eine Schau zur Badekultur und Badekunst im Mittelpunkt.

Über das Vorgehen des Vereins zeigte sich wiederum der Künstler, dessen Sohn in Zürich lebt, empört, wie aus dem Artikel hervorging. Seine Adaption von Ferdinand Hodlers berühmtem Werk «Die Nacht» halte er für harmlos. Er verlange, dass das Bild nach Berlin zurückgeschickt werde, schrieb die Zeitung.