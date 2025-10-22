  1. Privatkunden
Mysteriöser Fund Brennendes Objekt in der Wüste entdeckt – stammt es aus dem All?

Fabienne Berner

22.10.2025

Mysteriöser Fund: Stammt dieser brennende Haufen aus dem All?

Mysteriöser Fund: Stammt dieser brennende Haufen aus dem All?

Arbeiter eines australischen Bergwerkes stiessen in einer abgelegenen Region auf ein unbekanntes, brennendes Objekt. Erste Untersuchungen lassen vermuten, dass es einst im Weltraum umherschwebte.

22.10.2025

Arbeiter eines australischen Bergwerkes stiessen in einer abgelegenen Region auf ein unbekanntes, brennendes Objekt. Erste Untersuchungen lassen vermuten, dass es einst im Weltraum umherschwebte.

Fabienne Berner

22.10.2025, 22:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Westaustralien wurde ein mysteriöses Objekt entdeckt, das vermutlich aus dem All stammt.
  • Das aus Kohlefaser bestehende Wrack könnte zu einer Rakete oder einem Raumfahrzeug gehören.
  • Die australische Raumfahrtagentur untersucht nun dessen Herkunft.
Mehr anzeigen

In der abgelegenen Pilbara-Region in Westaustralien wurde am Samstag, 18. Oktober, ein brennendes, vermutlich aus dem All stammendes Objekt entdeckt. Minenarbeiter fanden es rund 30 Kilometer östlich der Stadt Newman und alarmierten sofort die Polizei.

Erste Untersuchungen zeigen: Das Fundstück besteht aus Kohlefaser und dürfte ein Teil einer Rakete oder eines Raumfahrzeugs sein – etwa ein Druckbehälter oder Tank. Eine Verbindung zu zivilen Flugzeugen wurde ausgeschlossen.

Die australische Weltraumbehörde prüft derzeit die Herkunft des ungewöhnlichen Wracks. Es wurde bereits gesichert und stellt laut Behörden keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar.

Mehr zum Thema

Ein Schweizer im All

Ein Schweizer im All

Claude Nicollier war der erste – und bisher einzige – Schweizer im Weltraum. Mit welcher Mission, und was sein Raumanzug dafür alles können musste, erklärt Marc Horat, Astrophysiker und Leiter des Planetariums im Verkehrshaus Luzern.

19.07.2019

