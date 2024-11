Der Schnee ist da: Warnung vor Glätte im Südwesten Stuttgart, 20.11.2024: Der Winter ist im Südwesten angekommen: In den nächsten Tagen erwartet die Menschen in Baden-Württemberg Kälte – und damit verbunden in manchen Teilen des Landes Schnee und Glätte. Spätestens jetzt sollte laut Deutschem Wetterdienst jeder an seinem Auto Winterreifen haben. Am Morgen schneite es im Allgäu und im Bodenseebereich. Auch im Schwarzwald gab es Schneefall. Im Tagesverlauf besteht oberhalb von 400 Metern Glättegefahr durch Schneeschauer. Am Donnerstag wird es von Südschwarzwald bis Oberschwaben im Nachmittagsverlauf bis zu 8 Stunden lang schneien. Gerechnet wird mit bis zu 15 Zentimetern Neuschnee. Im Norden wird es freundlich und überwiegend niederschlagsfrei. 22.11.2024

Kräftige Schneefälle in Teilen Bayerns und Baden-Württembergs bringen den Verkehr zwischenzeitlich zum Erliegen. Es kommt zu zahlreichen Unfällen.

Starke Schneefälle haben in Teilen Bayerns und Baden-Württembergs für chaotische Zustände auf den Strassen gesorgt. Innerhalb weniger Stunden registrierte die Polizei im Südwesten mehr als 200 wetterbedingte Unfälle vom Schwarzwald bis zum Bodensee. Auf der Autobahn 81 sei der Verkehr wegen der Schneefälle streckenweise fast zum Erliegen gekommen, sagte ein Polizeisprecher in Konstanz. Die Autos und Lastwagen würden auf schneeglatten Strassen kaum vorankommen.

Die Polizei berichtete von vielen Glätte-Unfällen. Bild: Keystone/dpa

Bei den meisten Unfällen blieb es demnach bei Blechschäden. Im Schwarzwald-Baar-Kreis und in den Landkreisen Tuttlingen und Rottweil gab es allerdings auch mehrere Leichtverletzte. Im Allgäu kam es am Abend innerhalb einer halben Stunde zu rund zehn Unfällen in der Gegend um Immenstadt und Sonthofen, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilte. Der Verkehr komme dort aufgrund des starken Schneefalls langsam zum Erliegen.

DWD warnt vor «Gefahr für Leib und Leben»

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab wegen der starken Schneefälle für Teile Bayerns und Baden-Württembergs am Donnerstag eine Unwetterwarnung heraus. Am Freitagmorgen sagten die Meteorologen an den Alpen abklingende Schneefälle vorher. Ansonsten sei mit wechselhaftem und windigem Schauerwetter, oft mit Schnee bis in tiefe Lagen zu rechnen. Zudem könne es glatt werden.

Im Tagesverlauf erwartet der DWD im Osten und Südosten nur einzelne, sonst häufigere Schneeregen-, Schnee- und Graupelschauer. In den Niederungen soll es meist nur kurzzeitig etwas Neuschnee und Glätte durch Schneematsch geben. Auf dem Brocken rechnen die Meteorologen zum Abend mit schweren Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde.

