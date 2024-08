Japan rüstet sich für Taifun «Shanshan»

STORY: Die japanischen Amami-Inseln gehörten zu den ersten, die die Auswirkungen von Taifun Shanshan zu spüren bekamen. Sintflutartige Regenfälle suchten am Dienstag die Inseln in der Präfektur Kagoshima heim. Riesige Wellen brandeten an die Küste. Der Japanische Wetterdienst rechnete mit Windgeschwindigkeiten von über 140 Kilometern pro Stunde, Tendenz steigend. Sämtliche Flüge auf die Insel Amami-Ōshima wurden gestrichen. Auch in anderen Landesteilen bereitete man sich am Mittwoch auf die Ankunft des Wirbelsturms vor. Der Taifun wird sich nach Angaben des Wetterdienstes voraussichtlich um das Wochenende herum den zentralen und östlichen Regionen Japans nähern, zu denen auch die Hauptstadt Tokio gehört. Sogar für Bahnverbindungen wird dann mit Verspätungen oder abgesagten Fahrten gerechnet. Der als «sehr stark» eingestufte Taifun soll Winde von 50 Metern pro Sekunde mit Böen von bis zu 70 Metern pro Sekunde mit sich bringen, umgerechnet über 250 Stundenkilometern. In der Präfektur Aichi in Zentraljapan wurden bereits am Dienstag mehrere Menschen vermisst, nachdem heftige Regenfälle einen Erdrutsch ausgelöst hatten. Eine Lawine aus Schlamm und Geröl hatte eine fünfköpfige Familie unter sich begraben.

29.08.2024