Philippinen Starkes Erdbeben löst Tsunami-Warnung aus

dpa

10.10.2025 - 05:25

Taifun Halong trifft auf japanische Izu-Inseln

Taifun Halong trifft auf japanische Izu-Inseln

STORY: Der Taifun «Halong» hat am Donnerstag die japanischen Izu-Inseln mit starken Winden und heftigem Regen getroffen. Die japanische Meteorologiebehörde hatte bereits am Mittwoch für die Inselgruppe südlich der Hauptinsel Honshu Warnungen herausgegeben. Die Behörde rief die Bewohner auf, ihre Wohnungen zu verlassen, und warnte vor heftigen Winden, die stark genug seien, um Häuser zu zerstören. Auf diesen Aufnahmen von Überwachungskameras ist der aufgepeitschte Pazifische Ozean zu sehen.  In den vergangenen Wochen hatten mehrere tropische Wirbelstürme für erhebliche Schäden und Verwüstung gesorgt, so auf Taiwan, dem chinesischen Festland, in Vietnam und auf den Philippinen. 

09.10.2025

Wieder erschüttert ein schweres Erdbeben die Philippinen. Die Behörden warnen vor einer zerstörerischen Flutwelle: Anwohner in Küstenregionen sollen sich in Sicherheit bringen.

DPA

10.10.2025, 05:25

10.10.2025, 05:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wieder erschüttert ein schweres Erdbeben die Philippinen.
  • Die Behörden warnen vor einer zerstörerischen Flutwelle: Anwohner in Küstenregionen sollen sich in Sicherheit bringen.
Mehr anzeigen

Nur wenige Tage nach dem letzten starken Erdbeben auf den Philippinen hat ein weiteres heftiges Beben den Inselstaat erschüttert. Laut der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben am Morgen (Ortszeit) die Stärke 7,4. Das Zentrum lag demnach in einer geringen Tiefe von nur rund 58 Kilometer in der südlichen Provinz Davao Oriental auf der Insel Mindanao. Das Philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie (Phivolcs) bezifferte die Stärke des Bebens sogar auf 7,6. 

Phivolcs gab auch eine Tsunami-Warnung für sieben Provinzen heraus und betonte, Flutwellen von mehr als einem Meter Höhe könnten über mehrere Stunden hinweg auf Land treffen. Anwohner in Küstenregionen wurden aufgefordert, sich in höher gelegene Gebiete zu begeben.

Schäden und Nachbeben befürchtet

Phivolcs-Direktor Teresito Bacolcol sagte im Radio, es sei mit Schäden und Nachbeben zu rechnen. In vielen betroffenen Gebieten fiel der Strom aus. In der Kleinstadt Manay wurden Gebäude beschädigt, darunter eine Kirche – das genaue Ausmass der Schäden sei aber noch unklar, sagte Ednar Dayanghirang vom örtlichen Zivilschutz, der sich zum Zeitpunkt des Bebens in Davao City aufhielt. «Es war sehr stark, die Menschen waren in Panik und rannten aus den Gebäuden.» Dayanghirang sprach im Radio auch von mindestens einem Toten.

Vor gut einer Woche erschütterte ein Erdbeben die Zentralprovinz Cebu. (3. Oktober 2025)
Vor gut einer Woche erschütterte ein Erdbeben die Zentralprovinz Cebu. (3. Oktober 2025)
Bild: Keystone/AP Photo/Aaron Favila

Dutzende Tote bei jüngstem Beben

Erst vor gut einer Woche hatte ein Beben der Stärke 6,9 die etwa 515 Kilometer entfernte Zentralprovinz Cebu erschüttert. Mindestens 74 Menschen kamen ums Leben, rund 550 weitere wurden verletzt. Es gab Tausende Nachbeben.

Die Philippinen liegen auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, einem Vulkangürtel, der den Pazifik von drei Seiten umgibt. In der geologisch aktivsten Zone der Erde gibt es häufig Erdbeben und Vulkanausbrüche.

