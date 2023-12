Zuletzt wurden die Philippinen im Juli 2022 von einem Erdbeben heimgesucht. Archivbild: Harley Palangchao/AP/dpa

Vor der Küste der philippinischen Insel Mindanao hat sich ein starkes Erdbeben ereignet. Die US-Erdbebenwarte USGS teilte am Samstag mit, das Beben habe eine Stärke von 7,6 gehabt. Die US-Behörde NOAA warnte vor einer möglichen Bedrohung durch Tsunami-Wellen («Tsunami Threat») auf den Philippinen, Indonesien, japan, Palau und Malaysia.

Vor einem «zerstörerischen Tsunami mit lebensbedrohlichen Wellenhöhen» warnte das Institut für Vulkanologie und Seismologie der Philippinen (Phivolcs). Wellenhöhen von mehr als einem Meter über den normalen Gezeiten seien möglich – in geschlossenen Buchten möglicherweise auch noch höhere Wellen. Die Behörde gab das Beben zunächst mit einer Stärke von 6,9 an. Es habe sich am Samstagabend um 22.37 Uhr Ortszeit ereignet.

Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von 32 Kilometern um 22.37 Uhr Ortszeit etwa 21 Kilometer nordöstlich der Gemeinde Hinatuan auf der Insel Mindanao.

Für das Land und Japan lösten die Behörden Tsunami-Warnungen aus. An der Westküste Japans könnten die Wellen bis zu einem Meter hoch werden, berichtete der Sender NHK.

Zerstörerischer Tsunami erwartet

«Es wird ein zerstörerischer Tsunami mit lebensbedrohlichen Wellenhöhen erwartet», erklärte das Philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie auf X ( ehemals Twitter). Es würden Wellen von mehr als einem Meter über den normalen Gezeiten an der Küste erwartet. Die Menschen in den Provinzen Surigao del Sur und Davao Oriental sollten «sofort evakuieren» und sich in höher gelegene Gebiete oder weiter ins Inland begeben.

Berichte über Opfer oder Schäden lagen zunächst nicht vor. Der Bevölkerung in den Küstengebieten der Provinzen Surigao Del Sur und Davao Oriental an der Ostküste von Mindanao wurde empfohlen, sich in höher gelegene Gebiete zu begeben oder ins Landesinnere zu gehen.

SDA/AFP