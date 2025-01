Start von SpaceX-Prototyp «Starship» erneut gescheitert Die obere Stufe des Systems explodierte nach dem Start. Die riesige Trägerrakete konnte jedoch wie geplant zur Startrampe zurückkehren. 17.01.2025

Die Starship-Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX muss nach einem dramatischen Testflug vorerst am Boden bleiben. Das entschied die US-Luftfahrtbehörde FAA am Freitag und wies das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk an, eine Untersuchung vorzunehmen. Zuvor war bei einem Testflug die obere Raketenstufe über der Karibik explodiert.

«Die FAA arbeitet mit SpaceX und den betroffenen Behörden zusammen, um Sachschäden auf den Turks- und Caicosinseln» in der Karibik zu bestätigen, fügte die US-Behörde hinzu. Es habe keine Berichte über Verletzte gegeben.

Zuvor hatte die FFA erklärt, dass sie Flugzeuge um ein Gebiet umgeleitet hätte, im welches «Trümmer von Raumfahrzeugen» gefallen seien. Die Mega-Rakete Starship war am Donnertsag um 16.37 Uhr (Ortszeit, 23.37 Uhr MEZ) zu einem Testflug vom Weltraumbahnhof Starbase im südtexanischen Boca Chica abgehoben.