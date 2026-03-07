  1. Privatkunden
Überraschung in TV-Show Dieser Sensationsfund aus Omas Estrich lässt Experten staunen

Carlotta Henggeler

7.3.2026

In Holland wurde per Zufall diese wertvolle balinesische Skulptur in einem Estrich gefunden (Screenshot avrotros).
In Holland wurde per Zufall diese wertvolle balinesische Skulptur in einem Estrich gefunden (Screenshot avrotros).
IMAGO/Pond5 Images

Zwei alte Holzfiguren lagen jahrelang unbeachtet auf dem Estrich. Dann bringt eine Schätzung in einer holländischen TV-Show die Überraschung: Eine der Skulpturen entpuppt sich als wahres Highlight – und entsprechend wertvoll.

Carlotta Henggeler

07.03.2026, 13:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In einer niederländischen TV-Show brachten Geschwister zwei alte Holzstatuen aus dem Nachlass ihrer Mutter zur Schätzung mit, die jahrelang unbeachtet auf dem Estrich gelegen hatten.
  • Ein Experte erkannte, dass die kleinere Figur – eine geflügelte Tänzerin – vom balinesischen Künstler I Ketut Rodja stammt und kunsthistorisch besonders wertvoll ist.
  • Die Statue könnte auf einer internationalen Kunstmesse bis zu 85'000 Euro einbringen, während die zweite, unsignierte Figur auf etwa 3000 Euro geschätzt wird.
Mehr anzeigen

Zwei Geschwister aus den Niederlanden haben auf dem Estrich ihrer verstorbenen Mutter einen Sensationsfund gemacht. Beim Aufräumen des Hauses entdeckten sie zwei Holzstatuen, die früher im Haus ihrer Grossmutter standen und später unbeachtet in einer Kiste auf dem Estrich gelandet waren.

Mit den Funden wandten sie sich an die niederländische TV-Sendung «Tussen Kunst en Kitsch», eine Art «Bares für Rares» für Antiquitäten im holländischen Fernsehen. Dort folgte die grosse Überraschung: Die Einschätzung eines Experten sorgte für Staunen.

Vor allem die kleinere Statue, eine geflügelte Tänzerin, weckte sofort das Interesse des Fachmanns. Für ihn stand schnell fest, dass die Figur von aussergewöhnlicher Qualität ist, berichtet das TV-Portal «Avrotos». Tatsächlich trägt die Skulptur die Signatur des balinesischen Künstlers I Ketut Rodja, der als wichtiger Vertreter des balinesischen Art-Déco-Stils gilt.

Bali-Figur könnte 85'000 Euro einbringen

Für den Experten ist klar: Würde sie auf einer internationalen Kunstmesse präsentiert, könnte bis zu 85'000 Euro einbringen, berichtet das TV-Portal «Avrotos».

Etwas weniger spektakulär fällt die Schätzung zur zweiten Figur aus. Diese ist zwar deutlich grösser und dürfte aus einem ähnlichen Umfeld stammen, sie ist jedoch nicht signiert. Für diese grössere Figur schätzt der Experte den Wert auf rund 3000 Euro. 

«Ich hab schwitzige Hände». «Bares für Rares»-Händler legen für Schatz aus dem Grünen Gewölbe zusammen

«Ich hab schwitzige Hände»«Bares für Rares»-Händler legen für Schatz aus dem Grünen Gewölbe zusammen

Auch bei «Bares für Rares» gibt es Überraschungen

Auch in der deutschen Antiquitätensendung «Bares für Rares» kommt es immer wieder zu überraschenden Wertsteigerungen. In der Weihnachtsausgabe auf Schloss Drachenburg sorgten gleich mehrere Objekte für unerwartet hohe Gebote. Ein Tiffany-Silberbesteck übertraf die Erwartungen deutlich und brachte statt geschätzten 500 ganze 10'500 Euro ein. Auch eine Meissener Porzellanschale und eine historische Fliese erzielten bei den Händlern Spitzenpreise.

Fans der TV-Show mit Horst Lichter wissen: Solche Bijoux finden den Weg immer wieder in die Sendung und lassen die Händler staunen. 

Ariel: «Ich möchte eine Kita eröffnen»

Ariel: «Ich möchte eine Kita eröffnen»

Kaum zurück aus dem Dschungelcamp wartet auf Ariel schon das nächste TV-Abenteuer: Die Baslerin ist die neue Schweizer Bachelorette. blue News hat mit ihr über ihren Männertyp, Hater und ihre Zukunft gesprochen.

26.02.2026

