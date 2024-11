HANDOUT - Eine rund 1500 Jahre alte Steintafel mit den Zehn Geboten soll in New York versteigert werden. Bild: Sotheby's/dpa

Eine antike Steintafel mit den Zehn Geboten, die auf ein Alter von etwa 1500 Jahren geschätzt wird, soll in New York versteigert werden. Das Auktionshaus erwartet einen Erlös von bis zu zwei Millionen Dollar.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine antike Steintafel mit den Zehn Geboten soll in New York versteigert werden.

Sie wurde in den Eingang eines Hauses eingemauert, wobei die Schriftseite nach oben zeigte, sodass viele Menschen unwissentlich darüber liefen.

Diese Tafel ist die einzige bekannte, vollständig erhaltene ihrer Art aus dieser Epoche. Mehr anzeigen

Eine bemerkenswerte Steintafel, die die Zehn Gebote in althebräischer Schrift trägt, wird bald in New York zur Versteigerung angeboten. Das Auktionshaus Sotheby's hat angekündigt, dass das historische Artefakt, das auf ein Alter von rund 1500 Jahren geschätzt wird, bis zu zwei Millionen Dollar (1,76 Millionen Franken) einbringen könnte. Diese Tafel ist die einzige bekannte, vollständig erhaltene ihrer Art aus dieser Epoche.

Die Tafel, die etwa 60 Zentimeter hoch und 50 Kilogramm schwer ist, enthält eingemeisselte Gebote und Verbote, darunter die bekannten Anweisungen, nicht zu morden und nicht zu stehlen. Ihre Entdeckung geht auf das Jahr 1913 zurück, als sie beim Bau einer Eisenbahn im Süden Israels gefunden wurde.

Eine lange unerkannte Bedeutung

Trotz ihrer historischen Bedeutung wurde die Tafel zunächst nicht als solche erkannt. Sie wurde in den Eingang eines Hauses eingemauert, wobei die Schriftseite nach oben zeigte, sodass viele Menschen unwissentlich darüber liefen. Erst in den 1940er Jahren erkannten Wissenschaftler den wahren Wert dieses Fundes.

Die Auktion ist für den 18. Dezember angesetzt, und es wird erwartet, dass Sammler und Institutionen aus aller Welt Interesse an diesem einzigartigen Stück zeigen werden. Die Versteigerung bietet eine seltene Gelegenheit, ein bedeutendes Stück religiöser und kultureller Geschichte zu erwerben.

sda/tcar