Ein italienischer Koch sucht per Facebook-Post Angestellte. Seine Suche ging nach hinten los. sda

Ein italienischer Sternekoch hat mit einem Facebook-Post, der bestimmte Bewerber ausschliesst, eine Welle der Empörung ausgelöst. Ihm wird Diskriminierung vorgeworfen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der italienische Sternekoch Paolo Cappuccio löste mit einem Facebook-Post, in dem er bestimmte Bewerber ausschloss, einen Shitstorm und Diskriminierungsvorwürfe aus.

Cappuccio verteidigte den Post später als «verzweifelte Anzeige» wegen Fachkräftemangel, zeigte jedoch wenig Einsicht für die öffentliche Kritik. Mehr anzeigen

Ein italienischer Sternekoch hat mit einem kontroversen Facebook-Post für Aufsehen gesorgt.

Paolo Cappuccio, der für ein Vier-Sterne-Hotel in Trentino ein neues Küchenteam suchte, schrieb am 4. Juli offen, welche Bewerber er nicht in seiner Küche sehen möchte.

In seinem Stelleninserat-Post schrieb er: «Ich suche Chef mit Crew – von Dezember bis März. Bitte lasst mich keine Zeit verschwenden. Ausgeschlossen sind: Kommunisten, Faulenzer, Möchtegern-Chefköche und solche, die sich dafür halten. Ebenso unerwünscht: Mitarbeitende mit Alkohol- oder sonstigen Suchtproblemen sowie solche, die mit ihrer sexuellen Orientierung Probleme haben.»

Stellenpost des Sternekochs. Inzwischen wurde der Aufruf gelöscht. Facebook

Diese Äusserungen führten zu einem Shitstorm, berichtet «bild.de».

Die Reaktionen auf seinen Post liessen nicht lange auf sich warten. User*innen warfen ihm Diskriminierung und Homophobie vor. Ein Kommentar lautete: «Lass uns wissen, wo du kochst, damit wir diesen Ort meiden können.» Der ursprüngliche Beitrag wurde inzwischen von Cappuccios Seite entfernt.

Paolo Cappuccio, der aus Neapel stammt, ist seit über 30 Jahren in der Spitzengastronomie tätig. 2008 erhielt er für das Restaurant «La Stube» im Hotel Hermitage in Madonna di Campiglio einen Michelin-Stern. Mit seinem Restaurant «La Casa degli Spiriti» am Gardasee erreichte er 2017 Platz 149 bei den «Best Chef Awards».

Verzweifelte Suche nach Personal

In einem Interview mit dem «Corriere del Trentino» verteidigte Cappuccio seinen Post als «verzweifelte Anzeige». Er beklagte, dass es heutzutage schwierig sei, zuverlässiges Personal zu finden.

Bewerber seien oft unzuverlässig oder liessen sich krankschreiben. Obwohl er seine Wortwahl bedauert, zeigt er wenig Verständnis für die öffentliche Empörung: «Ich spreche über Küche, nicht über Politik.»

Mehr Videos aus dem Ressort