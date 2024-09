Toh Hong Keng hat mit 70 Jahren einen Universitätsabschluss in Medizin gemacht. Bild: Facebook / hongkeng.toh

Ein Rentner aus Malaysia wollte sich im Ruhestand nicht langweilen. Also ging er wieder zur Uni. Nun ist der Mann 70 und einer der ältesten Studenten, die ein Medizinstudium abgeschlossen haben.

tafi Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der Pensionierung ging ein 65-jähriger Mann noch mal zur Uni und studierte Medizin.

Jetzt hat der 70-jährige Rentner seinen Abschluss gemacht.

Trotz vieler Widrigkeiten kam Aufgeben für ihn nicht infrage. Mehr anzeigen

«Meine Familie und Freunde waren anfangs überrascht. Einige meiner Freunde hielten mich für verrückt»: Doch das störte Toh Hong Keng nicht, als Rentner nochmal zur Uni zu gehen – und Medizin zu studieren. Jetzt ist Keng 70 und hat seinen Abschluss in der Tasche. Der in Hongkong lebende Mann aus Malaysia ist damit einer der ältesten Menschen weltweit, die ein Medizinstudium abgeschlossen haben, berichtet CNN.

Fünf Jahre lang hat Toh Hong Keng studiert und ist dafür sogar ins Ausland gegangen: Mit 65 Jahren packte er seine Koffer, siedelte auf die Philippinen um. Die Southwestern University PHINMA auf der Insel Cebu ist eine der wenigen ohne Altersgrenze beim Medizinstudium.

Als er dann im Hörsaal sass, waren seine Kommilitonen freilich überrascht. Anders als sie annahmen, war der grauhaarige ältere Mann kein Professor, sondern Studienanfänger wie sie selbst.

Rückschläge und 30-Stunden-Schichten

«Es war nicht immer leicht», räumt der frischgebackene Absolvent ein. «Mit 65 bis 70 Jahren sind mein Gedächtnis, mein Sehvermögen, mein Gehör und mein Körper nicht mehr so gut wie in jungen Jahren.» Mehr als einmal habe der zweifach Grossvater ans Aufgeben gedacht, sich aber immer gegen eine Sonderbehandlung gewehrt.

Selbst für jemanden mit mehreren Abschlüssen war der Stoff nicht einfach. Nachdem er im dritten Jahr eine Prüfung in Pädiatrie nicht bestanden hatte, wurde Toh zurückgestellt. In seinem letzten Jahr musste er ein Praktikum in privaten und öffentlichen Krankenhäusern absolvieren, wobei manche Schichten ermüdende 30 Stunden dauerten.

Nur keine Langeweile im Ruhestand

Vor seinem Medizinstudium hatte Toh Hong Keng jahrzehntelang im technischen Vertrieb gearbeitet. Ein Ruhestand mit langen Mittagspausen und Golf kam für ihn allerdings nicht Frage. Dann doch lieber Anatomie-Lehrbücher, Lernkarten, Lesebrillen und jede Menge grosse Tassen Kaffee. «Wenn du davon träumst, Arzt zu werden, kannst du es in jedem Alter schaffen», gibt Toh noch einen Rat.

Nach fünf Jahren intensiven Studiums soll es das aber gewesen: Im Moment ist es für Toh nach eigener Aussage keine Option, weiterzustudieren, um eines Tages als Arzt praktizieren zu können. Dazu wären ein langes Praktikum und weitere medizinische Prüfungen erforderlich. Stattdessen plant er, als Berater für das Unternehmen eines Freundes zu arbeiten, das sich mit Allergie- und Immundiagnostik in Hongkong beschäftigt.