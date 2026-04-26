Haie freuen sich über blutiges Buffet, Strände werden gesperrt

Der Kadaver des angespülten Pottwals am Era Beach im Royal National Park bei Sydney befindet sich in einem Zustand mittlerer bis fortgeschrittener Verwesung. Surf Life Saving New South Wales (SLSNSW)

Ein riesiger toter Wal wird zum Festmahl für Haie – und plötzlich herrscht Ausnahmezustand an der Küste. Strände werden gesperrt, Rettungskräfte schlagen Alarm, während sich die Raubtiere am Kadaver versammeln.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein toter Pottwal strandet nahe Sydney und zieht Weisse Haie sowie Bullenhaie an, die den Kadaver fressen.

Behörden sperren daraufhin mehrere Strände wegen erhöhter Hai-Aktivität und warnen vor Gefahr.

Ranger planen die Beseitigung des Kadavers, während sie den natürlichen Prozess der Rückführung in die Nahrungskette betonen. Mehr anzeigen

Ein gestrandeter Pottwalkadaver ist südlich der australischen Metropole Sydney zum Festmahl von Weissen Haien und Bullenhaien geworden. Die betroffenen Strände wurden gesperrt, wie die australischen Wildtier- und Küstenrettungsbehörden am Sonntag mitteilten.

Der acht Meter lange und 25 Tonnen schwere Kadaver des Pottwals wurde Medienberichten zufolge am Samstag auf einem von Wellen umspülten Felsen am Era Beach im Royal National Park entdeckt.

Es gebe Weisse Haie und Bullenhaie, die dort gesichtet worden seien, sagte Brendon Neilly, der für die Region zuständige Vertreter der Nationalparks- und Wildtierbehörde des Staats New South Wales. Das sei vollkommen natürlich. Der Kadaver des Wals werde von den Haien wieder in die Nahrungskette integriert. Die Wildhüter arbeiteten an Strategien, um den Kadaver zu beseitigen. Das dürfte jedoch bis Dienstag dauern, sagte Neilly.

Die lokale Schwimmrettungsorganisation Surf Life Saving NSW veröffentlichte eine Warnung, wonach alle Strände im Royal National Park wegen einer «erhöhten Hai-Aktivität» geschlossen seien. Laut einer Datenbank, die Begegnungen zwischen diesen Raubtieren und Menschen erfasst, wurden seit 1791 in Australien fast 1300 Vorfälle mit Haien registriert, von denen mehr als 260 tödlich endeten.