Strandbesucher befreien Robbenbabys

STORY: Doppeltes Pech hatten offenbar diese beiden Baby-Robben, als sie sich an der südafrikanischen Küste in ein und demselben Fischernetz verfingen. Sogenannte «Geisternetze» stellen für eine Vielzahl von Meerestieren eine Gefahr dar. Die Schätzungen, wie viele Tiere alljährlich dem abgeworfenen Müll der Menschen zum Opfer fallen, gehen in die Hunderttausende. Das robuste Garn von Fischernetzen braucht Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, bis es sich in immer kleinere Plastikteilchen zersetzt hat. Diese beiden Jungtiere hatten dabei immerhin noch das Glück, es an Land geschafft zu haben und dort von zwei tatkräftigen Strandbesuchern gefunden worden zu sein. Dank mitgeführtem Taschenmesser konnten beide Seelöwen befreit werden.

20.09.2023