Unter dem häufig wolkigen Himmel in den Niederlanden vergessen Gäste in Strandcafes gerne mal den Sonnenschutz. Günstige Voraussetzungen für einen Sonnenbrand. IMAGO/F. Berger

In den Niederlanden können Gäste in vielen Strandrestaurants nicht nur Speisen und Getränke bestellen, sondern auch Sonnenschutzmittel. Damit soll die hohe Hautkrebsrate gesenkt werden.

tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den Niederlanden herrscht gemässigtes Meeresklima mit viel Wind und Wolken.

Mit den angenehmen Temperaturen steigt die Gefahr für einen Sonnenbrand.

Im Rahmen eines Präventionsprogramms gegen Hautkrebs bieten Strandcafes nun auch Sonnencremes an. Mehr anzeigen

Rund 160 Gastronomiebetriebe in den Niederlanden nehmen an einem neuen Programm zur Sonnenbrandprävention teil. Sie bieten neben Speisen auch Sonnencremes an, berichtet der «Guardian».

Das Land an der Nordsee ist zwar nicht für sein tropisches Klima bekannt, aber die Niederländer haben dennoch eine der höchsten Diagnoseraten für Melanome in Europa, die tödlichste Form von Hautkrebs.

An der Küste herrscht gemässigtes Meeresklima, sodass der Wind oft für Abkühlung sorgt, gleichzeitig aber auch die Sonnenstrahlen sehr stark sind. Diese Kombi kann schnell und unbemerkt zu Sonnenbrand führen.

Nach fünf Sonnenbränden doppeltes Hautkrebs-Risiko

Nach Angaben der Niederländischen Gesamtkrebsorganisation (IKNL) erkrankt jeder fünfte Mensch in den Niederlanden im Laufe seines Lebens an einer Form von Hautkrebs. Es ist die häufigste Form, die 52 Prozent der Krebsfälle ausmacht und schneller zunimmt als die Bevölkerung altert.

Der hinter dem Programm stehende Krankenversicherer Zilveren Kruis glaubt, dass 95 Prozent der Fälle durch die richtige Anwendung von Sonnenschutz verhindert werden könnten.

So schützt du dich vor der Sonne halte dich während der Mittagszeit von der Sonne fern. Sie steht dann senkrecht am Himmel und die Strahlung ist besonders stark.

bedecke möglichst viel Haut mit Kleidung, einschliesslich Hut und Sonnenbrille.

trage auf die verbleibende Haut, die der Sonne ausgesetzt ist, ein Sonnenschutzmittel mit LSF 30 oder höher auf.

wiederhole dies in regelmässigen Abständen. Mehr anzeigen

Die American Skin Cancer Foundation ist sich über den Zusammenhang zwischen Sonnenbrand und Hautkrebs sehr klar: Nach fünf oder mehr Sonnenbränden verdoppele sich das Hautkrebs-Risiko.