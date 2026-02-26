Zwei Fahrzeuge liegen auf der Pacific Street östlich der 67th Street in Omaha in einem Sinkloch. CHRIS MACHIAN/Omaha World-Herald/AP/dpa

An einer Kreuzung in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska hat sich plötzlich ein riesiges Loch aufgetan. Zwei Autos stürzten hinein – die Fahrer bleiben unverletzt. Mögliche Ursache sind Arbeiten an einer Wasserleitung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Omaha im US-Bundesstaat Nebraska brach an einer Kreuzung plötzlich die Strasse ein, sodass zwei Autos in ein bis zu 15 Meter breites und knapp fünf Meter tiefes Loch stürzten.

Die beiden Fahrer blieben unverletzt, konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen und schilderten den Vorfall als plötzlich und surreal.

Die Ursache ist noch unklar, jedoch wird ein möglicher Zusammenhang mit einer geplatzten Wasserleitung geprüft, während umliegende Strassen gesperrt wurden. Mehr anzeigen

Im US-Bundesstaat Nebraska hat sich an einer Kreuzung plötzlich die Erde aufgetan und zwei Autos in ein riesiges Loch stürzen lassen. Aufnahmen aus der Stadt Omaha zeigten einen Pickup-Truck und einen etwas kleineren Wagen in dem Loch, das in einer mehrspurigen Strasse klaffte.

Die Fahrer der beiden Autos blieben Medienberichten zufolge unverletzt. Die Polizei in Omaha stellte ein Foto und ein Video vom Unfallort ins Netz, machte zunächst aber keine Angaben zur Ursache des Vorfalls. Angrenzende Strassenabschnitte wurden für den Verkehr gesperrt.

Der Fahrer des kleineren Wagens, Jonathan Inman, gab dem örtlichen Fernsehsender KETV ein Interview. Alles sei so schnell passiert, dass er sich nicht einmal an den Moment erinnern könne, als die Strasse einbrach. Er habe plötzlich nach oben geguckt und gedacht: «Okay, ich muss sofort hier raus.» Er habe die Autotür öffnen und selbst herausklettern können. «Die ganze Sache war einfach surreal.»

Ein städtischer Ingenieur sprach von einem bis zu rund 15 Meter breiten und bis zu knapp fünf Meter tiefen Loch, wie KETV weiter berichtete. An der Stelle sei auch eine grosse Wasserleitung geplatzt, ein Zusammenhang werde geprüft.