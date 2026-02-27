Stadler-Tram entgleist und prallt in Geschäft – ein Toter, viele Verletzte

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Unfall in Mailand Stadler-Tram entgleist und prallt in Geschäft – ein Toter, viele Verletzte

Gabriela Beck

27.2.2026

Ein Tram der Linie 9 entgleiste am Freitag in Mailand und krachte gegen ein Gebäude. Eine Person kam dabei ums Leben.
Ein Tram der Linie 9 entgleiste am Freitag in Mailand und krachte gegen ein Gebäude. Eine Person kam dabei ums Leben.
Screenshot Twitter

Am Freitag entgleiste in Mailand ein Tram und prallte gegen ein Gebäude. Dabei wurden zahlreiche Menschen verletzt, eine Person kam ums Leben. Die Rettungsarbeiten dauern weiterhin an.

Redaktion blue News

27.02.2026, 18:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Mailand entgleiste ein Tram des Schweizer Herstellers Stadler Rail und prallte in ein Geschäft.
  • Der Unfall tötete einen Mann und verletzte zahlreiche weitere Menschen teils schwer.
  • Die Behörden untersuchen nun die Ursache der Entgleisung.
Mehr anzeigen

Bei einem Tramunglück in Mailand ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, zahlreiche Menschen wurden nach Angaben lokaler Medien verletzt. Die Tram der Linie 9 entgleiste am Freitag nahe dem Zentrum der norditalienischen Metropole und prallte in das Schaufenster eines Geschäfts.

Ein Mann wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Nach Berichten der Zeitung Il Giorno handelt es sich um einen 60-jährigen Italiener. Mehrere weitere Personen erlitten zum Teil schwere Verletzungen, nachdem sie ebenfalls unter die Bahn geraten waren.

Die Rettungsarbeiten dauern an. Augenzeugen zufolge soll die Straßenbahn mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Bei dem verunglückten Fahrzeug handelt es sich um ein neues Modell des Typs Tramlink. Die Bahnen waren erst wenige Tage zuvor in Betrieb genommen worden und sollen schrittweise ältere Fahrzeuge ersetzen. Produziert wurden sie vom Schweizer Hersteller Stadler Rail in einem Werk im spanischen Valencia.

Update folgt...

Meistgelesen

Das ändert sich im März in der Schweiz
Stadler-Tram entgleist und prallt in Geschäft – ein Toter, viele Verletzte
Speed-Spezialist muss nach üblem Sturz auf Intensivstation
In Coop-Filialen bleiben Bananen-Regale leer – das ist der Grund
Migros sorgt mit Anti-Freizeit-Plakat für Riesen-Frust bei Mitarbeitern