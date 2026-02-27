Stadler-Tram entgleist und prallt in Geschäft – ein Toter, viele Verletzte

Ein Tram der Linie 9 entgleiste am Freitag in Mailand und krachte gegen ein Gebäude. Eine Person kam dabei ums Leben. Screenshot Twitter

Am Freitag entgleiste in Mailand ein Tram und prallte gegen ein Gebäude. Dabei wurden zahlreiche Menschen verletzt, eine Person kam ums Leben. Die Rettungsarbeiten dauern weiterhin an.

Redaktion blue News Gabriela Beck

In Mailand entgleiste ein Tram des Schweizer Herstellers Stadler Rail und prallte in ein Geschäft.

Der Unfall tötete einen Mann und verletzte zahlreiche weitere Menschen teils schwer.

Bei einem Tramunglück in Mailand ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, zahlreiche Menschen wurden nach Angaben lokaler Medien verletzt. Die Tram der Linie 9 entgleiste am Freitag nahe dem Zentrum der norditalienischen Metropole und prallte in das Schaufenster eines Geschäfts.

🇮🇹🕊️❗JUST IN: Serious train accident in the center of Milan, where a tram derailed and crashed into a building, — Corriere Della Sera



🔹One man is dead and 40 are injured, firefighters are conducting rescue operations. pic.twitter.com/oQwCLkGUIl — Molo44 🇮🇹🇺🇦 (@MoloWarMonitor) February 27, 2026

Ein Mann wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Nach Berichten der Zeitung Il Giorno handelt es sich um einen 60-jährigen Italiener. Mehrere weitere Personen erlitten zum Teil schwere Verletzungen, nachdem sie ebenfalls unter die Bahn geraten waren.

Die Rettungsarbeiten dauern an. Augenzeugen zufolge soll die Straßenbahn mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Bei dem verunglückten Fahrzeug handelt es sich um ein neues Modell des Typs Tramlink. Die Bahnen waren erst wenige Tage zuvor in Betrieb genommen worden und sollen schrittweise ältere Fahrzeuge ersetzen. Produziert wurden sie vom Schweizer Hersteller Stadler Rail in einem Werk im spanischen Valencia.

