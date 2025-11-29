Drei rebellische Nonnen besetzen Kloster – jetzt soll Rom den Streit schlichten

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Stars auf Instagram Drei rebellische Nonnen besetzen Kloster – jetzt soll Rom den Streit schlichten

dpa

29.11.2025 - 14:59

Streit um rebellische Nonnen – nun soll Rom entscheiden - Gallery
Streit um rebellische Nonnen – nun soll Rom entscheiden - Gallery. Schwester Rita, Schwester Regina und Schwester Bernadette wollen das Angebot der Kirche nicht annehmen. 

Schwester Rita, Schwester Regina und Schwester Bernadette wollen das Angebot der Kirche nicht annehmen. 

Bild: dpa (Archivbild)

Streit um rebellische Nonnen – nun soll Rom entscheiden - Gallery. Die Nonnen wollen das Kloster, in dem sie jahrzehntelang gearbeitet hatten, nicht mehr verlassen.

Die Nonnen wollen das Kloster, in dem sie jahrzehntelang gearbeitet hatten, nicht mehr verlassen.

Bild: dpa (Archivbild)

Streit um rebellische Nonnen – nun soll Rom entscheiden - Gallery
Streit um rebellische Nonnen – nun soll Rom entscheiden - Gallery. Schwester Rita, Schwester Regina und Schwester Bernadette wollen das Angebot der Kirche nicht annehmen. 

Schwester Rita, Schwester Regina und Schwester Bernadette wollen das Angebot der Kirche nicht annehmen. 

Bild: dpa (Archivbild)

Streit um rebellische Nonnen – nun soll Rom entscheiden - Gallery. Die Nonnen wollen das Kloster, in dem sie jahrzehntelang gearbeitet hatten, nicht mehr verlassen.

Die Nonnen wollen das Kloster, in dem sie jahrzehntelang gearbeitet hatten, nicht mehr verlassen.

Bild: dpa (Archivbild)

Drei Nonnen besetzen ihr altes Kloster und sorgen auf Instagram für Wirbel. Nun sollen sie dort weiter wohnen dürfen. Doch die Bedingungen sind für die Ordensschwestern inakzeptabel.

,

DPA, Redaktion blue News

29.11.2025, 14:59

29.11.2025, 16:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Drei über 80-jährige Nonnen besetzen weiterhin das Kloster Goldenstein in Österreich.
  • Der Propst will den Konflikt nun vom Vatikan klären lassen, da die Nonnen seine Kompromissvorschläge – inklusive Pflege und Bleiberecht – kategorisch zurückgewiesen haben.
  • Die Schwestern kritisieren die Bedingungen des Angebots, darunter ein Verbot von Social Media und juristischer Vertretung, als entmündigend und rechtlich unzureichend.
Mehr anzeigen

Der Konflikt um drei Nonnen und das von ihnen besetzte Kloster in Österreich spitzt sich zu. Die betagten Ordensschwestern hatten zuletzt ein Angebot zum Verbleib in Goldenstein aus juristischen Gründen abgelehnt. Nun will der zuständige Stiftsleiter, Propst Markus Grasl, die Angelegenheit vom Vatikan entscheiden lassen, wie sein Sprecher der Deutsche Presse-Agentur sagte.

Der Propst werde die für Ordensangelegenheiten zuständige Vatikanbehörde einschalten, sagte der Sprecher. Grasl habe alle Wünsche der über 80-jährigen Nonnen berücksichtigt, doch die hätten den Vorschlag kategorisch zurückgewiesen. «Was soll man ihnen noch geben, noch ermöglichen?», fragte sich der Sprecher.

Schwester Bernadette, Schwester Regina und Schwester Rita hatten Anfang September ein ihnen zugewiesenes Altersheim verlassen, weil sie dort nicht länger leben wollten. Sie verschafften sich Zutritt zum leerstehenden Kloster im Schloss Goldenstein bei Salzburg, wo sie zuvor jahrzehntelang gewohnt und in der Klosterschule gearbeitet hatten.

Angebot zum Verbleib in Goldenstein

Die Nonnen gerieten mit der Besetzung und ihrer internationalen Medienpräsenz in Konflikt mit Grasl. Diese Woche liess er ihnen eine geplante Vereinbarung zur Lösung des Streits zukommen. In dem Dokument, das der dpa vorliegt, sagte er unter anderem zu, dass sie bis auf Weiteres in Goldenstein wohnen könnten, und Ihnen Pflegekräfte, ärztliche Versorgung und ein Geistlicher zur Verfügung gestellt würden. Ausserdem werde das Gebäude altersgerecht adaptiert.

Laut einer Stellungnahme, die von einer Sprecherin und Helferin der Nonnen verbreitet wurde, lehnten die drei Ordensschwestern den Vorschlag unter anderem wegen der Bedingungen ab, die der Propst stellt. Das Dokument habe «den Charakter eines Knebelvertrages», hiess es.

Bedingungen: Kein Instagram, kein Anwalt für die Nonnen

So müssten die Frauen etwa alle Aktivitäten in sozialen Medien einstellen. Dazu gehört ein Instagram-Kanal, der mittlerweile rund 111'000 Mal abonniert wurde. Die Ordensfrauen, die auch rechtlich gegen die Kirche vorgegangen waren, sollen zudem alle juristischen Schritte unterlassen und sich von ihrem Anwalt trennen.

Ausserdem sei die Zusage für den Verbleib in Goldenstein nur vage formuliert und «juristisch wertlos», hiess es in der Stellungnahme. Grasls Sprecher betonte hingegen, dass die Vereinbarung verbindlich wäre. Doch die Angelegenheit liege «jetzt nicht mehr in den Händen des Propstes».

Mehr Videos aus dem Ressort

Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Stefanie Heinzmann ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen des Landes. Ein Gespräch mit der Walliserin über ihr neues Album, ihre Schutzschilder – und warum sie mit 16 davon träumte, Bestatterin zu werden.

09.10.2025

Mehr aus dem Ressort

Niederteufen AR. Mann (85) fährt 40-Meter-Hang hinunter – und landet im Bach

Niederteufen ARMann (85) fährt 40-Meter-Hang hinunter – und landet im Bach

«Stapi sympathisiert mit totalitären Regimes». In Schaffhausen eskaliert ein kurioser Streit ums Stadtlogo

«Stapi sympathisiert mit totalitären Regimes»In Schaffhausen eskaliert ein kurioser Streit ums Stadtlogo

Bülach ZH. Unfall auf Autobahn führt zu drei Verletzten und drei Verhaftungen

Bülach ZHUnfall auf Autobahn führt zu drei Verletzten und drei Verhaftungen

Meistgelesen

Diese Stars starben unter ungeklärten Umständen
Vermisste österreichische Influencerin ist tot
Trump: Luftraum über Venezuela «gesperrt» +++ Einwanderungsbehörde stoppt alle Asylentscheidungen
Ukraine greift Öltanker mit Marinedrohnen an +++ Russische Luftangriffe auf Kiew
Drei rebellische Nonnen besetzen Kloster – jetzt soll Rom den Streit schlichten