Flüge starteten ohne Gepäck Stromausfall legte Gepäckanlage am Flughafen Zürich lahm

SDA

27.12.2025 - 08:11

In Zürich hoben am Samstag mehrere Flüge ohne eingechecktes Gepäck ab. (Archivbild)
In Zürich hoben am Samstag mehrere Flüge ohne eingechecktes Gepäck ab. (Archivbild)
Keystone

Ein Stromausfall hat am Samstagmorgen für erhebliche Probleme am Flughafen Zürich gesorgt. Flüge starteten ohne Gepäck, in den Check-in-Hallen stapelten sich die Koffer.

Keystone-SDA

27.12.2025, 08:11

27.12.2025, 10:13

Ein Stromausfall hat am Samstagmorgen die Gepäcksortieranlage am Flughafen Zürich lahmgelegt. In der Folge mussten mehrere Flüge ohne das eingecheckte Gepäck abheben, wie eine Sprecherin des Flughafens der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Ausserdem kam es wegen der Störung zu Verspätungen.

Neue Gepäcksortieranlage am Flughafen Zürich. «Früher haben wir Koffer geröntgt, heute machen wir ein MRI»

Neue Gepäcksortieranlage am Flughafen Zürich«Früher haben wir Koffer geröntgt, heute machen wir ein MRI»

Teile des Gebäudes, in dem sich die Anlage befindet, waren laut der Sprecherin bei Betriebsbeginn ohne Strom. Wegen des Ausfalls konnte das Gepäck weder geröntgt noch in der Gepäcksortieranlage befördert werden. Die Gepäckstücke sammelten sich laut der Flughafensprecherin in den Check-in-Hallen.

Was die Gründe für den Stromausfall waren, sei aktuell noch Gegenstand interner Abklärungen. Die Anlage konnte laut der Sprecherin ab 6 Uhr wieder in Betrieb genommen werden.

Mehr Videos aus dem Ressort

Neue Gepäcksortieranlage am Flughafen Zürich: «Früher haben wir Koffer geröntgt, heute machen wir ein MRI»

Neue Gepäcksortieranlage am Flughafen Zürich: «Früher haben wir Koffer geröntgt, heute machen wir ein MRI»

Der Flughafen Zürich hat seine neue Gepäcksortieranlage in Betrieb genommen. Was dir die 450-Millionen Schweizer Franken teure Investition als Fluggast bringt, hat blue News für dich herausgefunden.

19.06.2024

