Die Brandursache des Waldbrandes ob Bitsch im Oberwallis kristalliert sich heraus: Wahrscheinlich hat ein Kurzschluss an einer Stromleitung das verheerende Feuer verursacht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut einem Medienbericht steht eine Stromleitung im Zentrum der Ermittlungen zur Brandursache des Waldbrandes bei Bitsch.

Ein Baumwipfel oder ein Ast könnte die Leitung zuvor berührt haben.

Die Lage im Waldbrandgebiet hat sich inzwischen entspannt, es existieren aber noch viele Glutnester.

Die Armee hat ihren Hilfseinsatz deshalb bis 8. August verlängert. Mehr anzeigen

Am 17. Juli ist bei Bitsch VS ein schwerer Waldbrand ausgebrochen. Die Lage hat sich inzwischen zwar entspannt, doch noch am Freitag existierten noch mehr als hundert bekannte Glutnester im Einsatzraum, wie die Armee mitteilte. Je nach Wetterlage könnten diese auch wieder neue Feuer entfachen, weshalb die Armee ihren Hilfseinsatz zunächst bis zum 8. August verlängerte.

Zugleich wird das Schadenausmass des Feuers immer deutlicher, wie der Führungsstab der Gemeinde ebenfalls am Freitag mitteilte: Auf einer Fläche von knapp hundert Hektaren seien etwa drei Viertel aller Bäume, vornehmlich Fichten, vollständig verbrannt.

Stromleitung im Zentrum der Ermittlungen

Auch bei der Suche nach der Ursache für das verheerende Feuer geht es vorwärts: Wie Recherchen der «SonntagsZeitung» zeigen, steht eine Stromleitung im Zentrum der Ermittlungen.

Ein Kurzschluss, verursacht durch eine Berührung der Kabel, könnte den Waldbrand ausgelöst haben, heisst es im Bericht. Tatsächlich führt eine Mittelspannleitung durch das Gebiet, in dem am Nachmittag des 17. Juli das Feuer ausbrach.

Aufnahmen von der gegenüberliegenden Talseite würden von Russ eingefärbte Stromkabel in jenem Teil des Waldbrandgebiets zeigen, von wo aus sich die Flammen ausgebreitet hätten. Dazu passe die Beobachtung eines Lamazüchters, dem nach Ausbruch des Feuers aufgefallen war, dass eines der drei Strom führenden Kabel durchhing und lose am Boden lag.

Ast könnte Leitung berührt haben

Der in dem Fall ermittelnde Staatsanwalt sei bereits vor Ort gewesen, um sich selbst ein Bild zu machen, so die «SonntagsZeitung». Fachleute, die ihn begleitet hätten, gingen demnach davon aus «dass ein Baumwipfel oder ein abgebrochener Ast die Leitung berührt und einen Kurzschluss ausgelöst haben könnte.»

Betreiberin der Leitung ist die Electra-Massa, eine Partnerwerksgesellschaft. Der Stromkonzern bestätigt auf Anfrage, dass die 16-Kilovolt-Leitung zur Versorgung der Gebidem-Staumauer dient und die Kraftwerkzentrale Bitsch mit dem Stausee verbindet. Auch am Tag des Brandes stand die Leitung unter Spannung, wie es bei Electra-Massa heisst, «ehe sie im Verlauf des Tages ausgefallen war».

Der Waldbrand bei Bitsch am 17. Juli 2023. Archivbild: Keystone

Mit Material von Keystone-SDA.